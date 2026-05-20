퀸즈아이, 키치·몽환 다 잡았다…신보 콘셉트 포토 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 퀸즈아이가 키치한 Y2K 감성을 앞세워 한층 업그레이드된 비주얼을 선보였다.

퀸즈아이는 지난 18일과 19일 공식 SNS를 통해 두 번째 에피소드 앨범 'PRISM EP.02'(프리즘 에피소드.02)의 단체 및 개인 콘셉트 포토를 공개, 한층 성숙해진 비주얼로 시선을 집중시켰다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 퀸즈아이. [사진=빅엔터테인먼트] 2026.05.20 moonddo00@newspim.com

레트로한 감성의 데이 버전 콘셉트 포토는 선명한 컬러감이 돋보인다. 멤버들은 과감한 크롭티와 키치한 액세서리, 레오파드 포인트 등 2000년대 Y2K 스타일링을 완벽하게 소화하며 독보적인 비주얼을 뽐냈다. 자신감 넘치는 포즈와 힙한 에티튜드를 통해 남의 시선을 의식하지 않는 청춘의 당당함을 표현하며 신보에 대한 기대감을 끌어올렸다.

반면 나이트 버전의 콘셉트 포토에서는 몽환적인 분위기의 도시 야경을 배경으로 하여 신비롭고 칠한 감성을 더했다. 여기에 멤버들은 캐주얼하면서도 과감한 스타일링으로 반전 매력을 선보이며 무한한 콘셉트 소화력을 증명했다.

퀸즈아이 '프리즘 에피소드.02'는 타이틀곡 'Y2K'를 비롯해 총 7개 트랙이 수록된 미니앨범으로, 빌보드 차트에 이름을 올린 션 쿡, 제이슨 하스 등 글로벌 프로듀서들이 대거 함께해 리스너들의 기대감을 높였다.

타이틀곡 'Y2K'는 팝 앤썸 장르의 곡으로 흡입력 있는 멜로디와 센스 있는 가사로 청춘의 에너지를 표현한 곡이다, 2000년대 초반의 풋풋하고 빛나는 감성을 퀸즈아이만의 키치한 무드로 재해석했다.

'Little Black Dress'(리틀 블랙 드레스)의 약자인 수록곡 'LBD'는 퀸즈아이만의 당당하고 자신감 넘치는 모습을 일레트로닉 사운드와 신스 리듬으로 담아낸 곡으로 청량한 음색이 특징이다. 또한 사랑을 시작할 때 느끼는 설렘을 표현한 '디스 이즈 러브'(THIS IS LOVE)는 멤버 원채와 아윤이 작사에 참여해 자신만의 감정을 녹여냈다.

한편, 퀸즈아이의 '프리즘 에피소드.02'는 현재 각종 온라인 사이트를 통해 사전 예약 판매가 진행 중이며, 오는 28일 오후 6시 주요 음원사이트에서 공개된다.

moonddo00@newspim.com