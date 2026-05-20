KOTRA助力韩生物医疗企业进入中国银发产业

纽斯频通讯社世宗5月20日电 随着中国老龄化进程加快，韩国正积极推动本国医疗与生物企业开拓中国银发经济市场。韩国大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）19日表示，已联合韩国驻华大使馆、韩国保健产业振兴院于18日至20日在北京举办"Medical Korea in China"活动。

【插图=AI生成】

据KOTRA介绍，此次活动是去年11月韩中两国政府部门签署银发经济领域合作谅解备忘录后，双方举行的首场相关商务合作活动。活动包括"中国国际养老服务博览会"韩国馆展示以及"韩中银发经济论坛"等内容。

数据显示，目前中国60岁以上人口已超3.2亿，正加速迈向超老龄社会。预计到2035年，中国银发市场规模将达到约30万亿元人民币。韩方认为，中国银发产业正成为新的经济增长领域，也为韩国医疗、健康及养老相关企业带来新的市场机遇。

博览会上，包括韩国医疗机构、医药企业和医疗器械企业在内的21家韩国企业组成韩国馆参展，并与70多家中国采购商和投资企业开展了500多场出口及投资洽谈。

19日举行的"韩中银发经济论坛"上，两国相关机构围绕银发产业发展进行了主题交流，6家韩国企业还进行了项目推介并同步举行后续商务洽谈活动。部分韩国企业已在活动期间取得合作成果。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社