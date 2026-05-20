부산시, 가명정보 활용 얼라이언스 구축 추진…공공기관 간 협력

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가명정보 교육·의견 수렴 프로그램 운영

신뢰 기반 데이터 활용 환경 조성 방안

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산테크노파크가 공공기관 중심의 가명정보 활용 협력체계 구축에 나선다.

시는 부산테크노파크와 함께 '가명정보 활용 얼라이언스' 구축을 추진한다고 20일 밝혔다. 공공데이터를 보유한 지역 공공기관 간 협력을 통해 데이터 활용 기반을 마련하는 데 목적이 있다.

부산시와 부산테크노파크이 부산지역 공공기관을 대상으로 가명정보 활용 얼라이언스(이하 얼라이언스) 구축을 추진한다. 사진은 부산시청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 얼라이언스는 지방공기업과 공사·공단 등 공공기관을 대상으로 가명정보 활용에 대한 이해를 높이고 기관 간 협력 체계를 구축하는 데 중점을 둔다. 공공데이터 활용 가능성을 발굴하고 안전한 데이터 활용 환경 조성도 병행한다.

가명정보는 개인정보 일부를 삭제하거나 대체해 추가 정보 없이는 개인을 식별할 수 없도록 처리한 정보다. 데이터 기반 행정과 정책 수립, 연구 등 다양한 분야에서 활용도가 높다.

시는 이날 오후 2시 해운대구 소재 가명정보 활용 지원센터에서 얼라이언스 첫 회의를 열고 참여기관 대상 교육과 의견수렴을 진행한다. 교육은 가명정보 활용 필요성과 지원 체계, 합성데이터 개념 등을 중심으로 이뤄진다.

이어 기관별 활용 수요와 애로사항, 공공데이터 제공 과정에서 필요한 제도·기술 지원 사항을 청취하고 향후 운영 방향을 논의할 예정이다.

시는 참여기관을 단계적으로 확대하고 가명정보 활용 컨설팅과 교육, 사례 발굴, 공동과제 기획 등으로 협력 범위를 넓힐 계획이다.

김동현 미래기술전략국장은 "안전한 데이터 활용 기술은 데이터 기반 행정의 핵심 요소"라며 "공공기관과 협력해 신뢰 기반의 데이터 활용 환경을 조성하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com