美伊冲突与美中博弈夹击 韩日加速经济安全合作

纽斯频通讯社首尔5月20日电 韩国总统李在明19日在庆尚北道安东与到访的日本首相高市早苗举行会谈。双方重点围绕能源安全、供应链稳定及经济安全合作等议题展开讨论，并同意建立原油及石油产品互换机制，以加强两国在能源领域的协作。

图为19日，韩国总统李在明（右）在庆北安东会见到访的日本首相高市早苗。【图片=青瓦台提供】

据韩方会后发布的联合记者声明，双方一致认为，近期中东局势导致国际能源市场和供应链不稳定性上升，韩日有必要进一步加强沟通与合作，共同应对能源安全风险。李在明表示，双方对加强能源及供应链领域合作的重要性达成共识。

分析认为，此次会谈与此前韩日首脑会谈相比，更突出经济安全领域的现实合作内容。美国与伊朗冲突升级后，国际能源价格波动加剧，液化天然气（LNG）供需及全球供应链面临不确定性，成为推动韩日加强合作的重要背景。

此外，美国总统特朗普第二任期以来，美国外交与安全政策出现调整也促使韩日加快战略协调步伐。

有观点认为，近期美中首脑会晤后，美国在亚洲安全事务中的政策取向变化引发韩日对地区安全环境的关注。

与此同时，俄罗斯总统普京同期访华并与中国国家主席习近平举行会谈也被外界视为影响东北亚地缘政治格局的重要因素。

分析认为，在国际局势复杂变化背景下，韩日希望通过加强合作提升应对外部风险的能力。

不过，也有分析指出，历史问题、国内政治及对华政策立场差异等因素仍可能对韩日关系发展构成制约。未来双方能否在经济与安全合作之间保持平衡，仍有待进一步观察。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社