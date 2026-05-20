서울시, 마곡지구 교통개선사업 추진…강서로에 직진차로 증설

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 강서구 내 주요 교통 혼잡 지역인 마곡 산업단지·LG사이언스파크 인근 강서로의 불편이 완화될 전망이다.

서울시는 강서구 가양동 소재 강서로(올림픽대로~가양지하차도~양천향교역교차로) 구간에 직진차로 1개를 증설하는 등 교통개선사업을 추진했다고 20일 밝혔다. 대규모 도로 확장 없이 기존 도로 공간을 효율적으로 활용해 통행 환경을 개선했다.

강서로 직진 정체 개선 사항. [사진=서울시]

강서로는 올림픽대로와 직접 연결되는 강서지역 주요 보조간선도로로, 마곡일반산업단지와 LG사이언스파크 등 주요 산업시설과 업무지구를 연결하는 핵심 통행로로, 최근 마곡지구 개발과 주변 교통량 증가로 가양지하차도→양천향교역 방향의 차량 정체가 발생했다.

이에 서울시는 가양지하차도의 차로 운영을 기존 좌회전·유턴 1개 차로, 직진 1개 차로에서 직진 2개 차로 체계로 변경했다. 또 대아아파트 앞 교차로는 직진 차로를 기존 2개에서 3개로 확대하고, 좌회전·유턴 포켓차로를 운영한다. 또한 양천향교역 교차로는 마곡지구 방향 직진 신호 시간을 4초가량 연장했다.

김상신 서울시 교통운영과장은 "차로 운영 개선과 신호 조정 등을 통해 교통정체가 발생하는 구간의 통행 여건을 지속적으로 개선하고 있다"며 "앞으로도 교통정체 완화뿐 아니라 운전자의 안전과 편의까지 함께 고려한 현장 중심의 교통 개선을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 서울시는 지난해에도 ▲가양대로(차로 확장) ▲중앙대병원입구 교차로(대기차로 연장) ▲중계역 교차로(이중정지선 삭제, 교차로 정비) 등 교통개선사업을 추진했다.

100wins@newspim.com