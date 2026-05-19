광주은행 "전남광주 통합금고는 지방은행이 맡아야"

AI 핵심 요약beta
- 광주은행이 19일 전남·광주 통합특별시 금고는 지역은행이 맡아야 한다고 밝혔다.
- 지역 자금의 선순환과 경제 이해도가 금고 선정의 핵심이라고 강조했다.
- 지방은행이 일자리·문화 지원을 맡아 지역 공동화도 막아야 한다고 했다.
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[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남·광주 통합특별시 금고 지정과 관련해 광주은행이 지방은행 역할을 강조했다.
광주은행은 전남광주통합특별시 금고 지정은 지역 금융 생태계 유지와 지방은행 생존에 직결되는 사안이라며 지역 기반 은행이 금고를 맡아야 한다고 19일 밝혔다.
전남·광주 통합은 행정 통합을 넘어 경제 공동체 형성을 의미하는 만큼 금고 선정은 지역 경제와 직결된다는 설명이다. 단순한 자금력보다 지역 이해도가 중요하다는 입장이다.
광주은행은 지방은행이 지역 자금 선순환의 핵심 기반이라고 강조했다. 금고 운영은 공공자금 관리에 그치지 않고 지역 산업과 민생에 맞춘 금융 기능을 수행하는 역할이라는 것이다. 본점과 의사결정이 지역에 있는 금융기관이 맡아야 한다고 덧붙였다.
또 지방은행은 지역 인재 채용과 일자리 유지 측면에서도 역할이 크다고 밝혔다. 수도권 집중과 인구 감소 상황에서 청년 고용 기반을 지키는 기능을 수행한다는 설명이다.
문화·스포츠 지원도 주요 근거로 제시했다. 지방은행은 수익 일부를 지역 사회에 환원하며 문화 행사와 체육 활동을 지원해 왔다고 했다.
아울러 지방은행이 축소될 경우 지역 금융 공동화 우려도 제기했다. 시중은행은 위기 시 지방 대출을 축소하는 경향이 있는 반면 지방은행은 지역 기업과 소상공인을 지속 지원해 왔다고 설명했다.
정일선 광주은행장은 "통합특별시 금고는 지역 자금을 지역에 재투자하는 기반이 돼야 한다"며 "지역 인재 양성, 문화·스포츠 지원, 중소기업 금융 지원 경험을 바탕으로 안정적 재정 운영과 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com