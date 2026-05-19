구윤철 부총리 "코리아 프리미엄 시대…韓 투자 골든타임"

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 경제부총리가 18일 런던에서 한국경제 투자설명회를 열고 글로벌 기관투자가들에게 한국 투자 확대를 요청했다.
- 구 부총리는 AI 공급망 경쟁력과 자본시장 개혁, 코스피 급등·WGBI 편입 등 성과를 소개하며 지금이 한국 투자의 골든타임이라고 강조했다.
- 정부는 외환·자본시장 개방과 에너지·재정 정책을 설명했고, 참석 투자자들은 한국 경제를 매우 흥미로운 투자 대상이라고 평가했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스피 170%↑·시총 세계 7위 강조
WGBI 편입 후 109억달러 유입 소개
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 영국 런던에서 글로벌 주요 투자기관 최고경영진을 대상으로 한국 경제와 자본시장 투자 매력을 설명하며 적극적인 투자 확대를 요청했다.
재정경제부는 구 부총리가 18일(현지시간) 런던 주영국 한국대사관에서 '한국경제 투자설명회(IR)'를 개최했다고 밝혔다.
이번 설명회에는 글로벌 자산운용사인 블랙록(BlackRock), 핌코(PIMCO), JP모건자산운용(J.P. Morgan Asset Management), 피델리티인베스트먼트(Fidelity Investments), UBS자산운용(UBS Asset Management) 등 글로벌 자산운용사와 투자은행 17곳의 CEO급 임원 약 20명이 참석했다.
구 부총리는 설명회에서 "코리아 디스카운트는 과거의 단어이며 코리아 프리미엄이 새로운 현실이 돼가고 있다"며 "지금이 한국 투자의 골든타임"이라고 밝혔다.
이어 메모리 반도체와 고대역폭메모리(HBM), 2차전지, 전력반도체 등 한국의 인공지능(AI) 공급망 경쟁력을 강조하며 "AI 대전환 시대 핵심 공급망 국가로 자리 잡고 있다"고 설명했다.
또 상법 개정과 배당소득 분리과세 특례 도입 등 자본시장 개혁 성과도 소개했다.
정부에 따르면 새정부 출범 이후 코스피는 170% 이상 상승했고, 한국 증시 시가총액 순위는 세계 7위까지 올라섰다. 지난 4월 세계국채지수(WGBI) 편입 이후에는 약 109억달러 규모 신규 자금이 유입됐다.
구 부총리는 외환시장 24시간 개장과 역외 원화결제 시스템 구축, 계좌개설·결제 절차 간소화 등을 통해 외국인 투자 접근성을 지속 개선하겠다고 밝혔다.
참석자들은 중동 분쟁에 따른 공급망 대응과 AI 시대 전력 수급 전략, 초과세수 활용 방안 등을 집중 질의했다.
구 부총리는 공급망 대응과 관련해 "국내 생산기반 확충과 비축 확대, 수입 다변화 등을 선제 추진하고 있다"고 했다. 또 AI 시대 안정적 전력 확보를 위해 원전과 재생에너지를 활용한 전원믹스 정책을 강화하고 있다고 밝혔다.
아울러 "전쟁 추경은 초과세수를 활용해 추가 국채 발행 없이 추진했다"며 "한국 재정건전성은 주요 선진국 대비 훨씬 양호하다"고 강조했다.
글로벌 투자자들은 한국 정부의 외환·자본시장 개혁과 AI 정책 성과를 높게 평가하며 "한국 경제는 매우 흥미로운 서사(Compelling Story)"라고 평가했다고 재정경제부는 전했다.
plum@newspim.com