파주시, 경기도 지방세 체납정리 평가 2년 연속 '우수' 기관 선정

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- 파주시는 19일 경기도 지방세 체납 정리 평가에서 우수 기관으로 선정됐다고 밝혔다.
- 파주시는 고액·상습 체납자 강력 징수와 현장 중심 체납 정리 성과로 3그룹 기획 징수 분야 '우수'를 받아 표창과 2400만원을 받았다.
- 파주시는 압류·가택수색 실적과 도세 체납 정리 성과, 생계형 체납자 맞춤 지원으로 공정성을 고려한 체납 행정을 펼쳤다고 설명했다.
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 파주시는 경기도가 주관한 '2026년 지방세 체납 정리 시·군 종합평가'에서 우수 기관으로 선정됐다고 19일 밝혔다.
파주시는 고액·상습 체납자에 대한 강도 높은 징수 활동과 현장 중심의 체납 정리 추진 성과를 인정받아 3그룹에서 경기도 주관 기획 징수 분야 '우수' 기관으로 선정됐다. 이에 기관 표창과 2400만 원의 시상금을 받게 됐다.
이번 평가는 도내 31개 시·군을 대상으로 지방세 이월 체납액 규모와 체납자 수 등을 기준으로 5개 그룹으로 나누어 진행됐다.
특히 ▲도 주관 기획 징수 분야별 압류 및 징수 실적▲가택 및 사업장 수색 실적▲도세 체납 정리 추진 성과 등에서 높은 평가를 받았다. 또한 생계형 체납자에 대해서는 분할 납부를 유도하고 체납 처분을 유예하는 등 맞춤형 지원을 병행해 공정성과 형평성을 함께 고려한 체납정리 행정을 펼쳤다.
우상환 징수과장은 "2년 연속 우수 기관 선정은 징수 담당 공무원들의 적극적인 현장 활동과 체계적인 관리의 결실"이라며 "고질·상습 체납에 대해서는 엄정하게 대응하고 성실 납세자가 존중받는 건전한 납세 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com