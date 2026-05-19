[MLB] 이정후, 5G 연속 안타 치고...허리 통증으로 교체 아웃

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 19일 애리조나전에서 5경기 연속 안타를 기록했다
- 이정후는 경기 도중 등과 허리 경련 증세로 교체됐다
- 근육 경련으로 보이지만 구단은 상태 확인 후 출전 여부를 결정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 5경기 연속 안타 행진을 이어가던 도중 예상치 못한 몸 상태 이상으로 경기에서 빠졌다.
이정후는 19일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스 체이스 필드에서 열린 2026 MLB 애리조나 다이아몬드백스와의 원정 경기에 우익수 겸 1번 타자로 선발 출전해 2타수 1안타를 기록했다. 쾌조의 타격감을 이어간 이정후의 시즌 타율은 0.268, OPS(출루율+장타율)는 0.696을 마크했다.
전날 선발 제외 후 대타로 나서 안타를 때려냈던 이정후는 이날 이틀 만에 선발 라인업에 복귀했다. 1회초 첫 타석에서는 좌익수 뜬공으로 물러났지만 두 번째 타석에서 곧바로 매서운 방망이를 뽐냈다. 팀이 1-5로 뒤진 3회초 1사 2루 득점권 찬스에서 애리조나 선발 잭 갤런과 맞붙었다. 이정후는 갤런의 3구째 시속 88마일(약 141km) 낮은 슬라이더를 잡아당겨 우전 안타를 터뜨렸다. 타구 속도는 시속 99.3마일(약 160km)에 달했다. 이 안타로 이정후는 5경기 연속 안타 기록을 완성했다.
이정후는 안타 이후 주루 플레이와 3회말 수비까지 정상적으로 소화했다. 샌프란시스코 벤치는 4회말 수비를 앞두고 이정후를 빼고 윌 브레넌을 우익수 자리에 대타 투입했다. 현지 매체 '샌프란시스코 크로니클'은 "이정후가 등과 허리 부위에 경련 증세를 느껴 부상 예방 차원에서 교체됐다"고 전했다. 정확한 정밀 검사 결과는 아직 공개되지 않았다. 단순 근육 경련이라면 장기 결장으로 이어질 가능성은 낮지만 구단은 선수 보호를 위해 상태를 면밀히 확인한 뒤 향후 출전 여부를 결정할 방침이다.
샌프란시스코 선발 투수 로비 레이가 4.1이닝 동안 홈런 2개를 포함해 11피안타 2볼넷 11실점(10자책)으로 무너지며 팀도 2-12로 완패했다.
psoq1337@newspim.com