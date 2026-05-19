한국거래소, T+1 도입 논의 본격화…26일 결제주기 단축 토론회 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 26일 결제주기 단축 논의 토론회를 열었다
- 정부·학계·업계·투자자 등이 결제주기 단축 필요성과 과제를 논의했다
- 글로벌 동향과 국내 기대효과를 발표하고 패널토론과 질의응답을 진행했다
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글로벌 결제주기 단축 흐름 속 국내 증시 대응 방안 점검
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 한국예탁결제원, 한국증권학회와 함께 증권시장 결제주기 단축(T+1) 도입 필요성과 과제를 논의하는 자리를 마련한다.
19일 한국거래소에 따르면 거래소는 오는 26일 오후 3시부터 5시까지 서울 여의도 한국거래소 서울사옥에서 '증권시장 결제주기 단축 토론회'를 개최한다.
이번 토론회는 글로벌 주요 시장의 결제주기 단축 흐름에 대응해 국내 증권시장 결제 시스템 개선 방향과 제도 도입에 따른 영향 등을 점검하기 위해 마련됐다. 정부와 학계, 업계, 유관기관, 투자자 등이 참석해 결제주기 단축의 필요성과 선결 과제, 시장 영향 등을 논의할 예정이다.
정부 측에서는 금융위원회와 규제합리화위원회가 참석하며, 학계에서는 한국증권학회와 자본시장연구원 등이 자리한다. 업계에서는 증권사와 보관기관, 아시아증권산업금융시장협회(ASIFMA) 등이 참여한다. 한국거래소와 한국예탁결제원 등 유관기관과 투자자도 함께할 예정이다.
토론회는 개회 및 인사말 이후 한국거래소의 '글로벌 결제주기 단축 동향 및 시사점' 발표와 자본시장연구원의 '국내 주식시장 결제주기 단축의 기대효과 및 선결과제' 주제 발표순으로 진행된다. 이후 패널토론과 질의응답(Q&A)도 이어질 예정이다.
rkgml925@newspim.com