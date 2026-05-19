[2보] '계엄 후 증거인멸 교사' 김용현, 1심서 징역 3년

AI 핵심 요약beta
- 김용현 전 국방부 장관이 19일 1심에서 징역 3년을 선고받았다
- 재판부는 계엄 관련 증거인멸 교사와 공무집행방해 혐의를 모두 유죄로 인정했다
- 특검은 헌정사 중대한 계엄 증거 인멸이라며 징역 5년을 구형했으나 재판 지연 끝에 형량이 낮게 정해졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 해제 이후 수행비서 역할을 하던 민간인에게 계엄 관련 서류 등을 파기하라고 지시한 혐의 등으로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 19일 1심에서 징역 3년을 선고받았다.
서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 이날 오후 위계에 의한 공무집행방해, 증거인멸 교사 혐의로 기소된 김 전 장관에게 징역 3년을 선고했다.
재판부는 김 전 장관의 혐의를 모두 유죄로 인정하면서 "피고인의 증거인멸 교사 범행으로 비상계엄 선포와 그를 둘러싼 실체적 진실 발견이 어렵게 됐다"고 지적했다.
김 전 장관은 부정선거 의혹을 규명하겠단 명목 하에 중앙선거관리위원회(선관위) 직원을 체포할 목적으로 2024년 12월 2일 대통령경호처로부터 비화폰을 지급받아 민간인인 노상원 전 정보사령관에게 교부해 공무집행방해 혐의를 받는다.
국회 의결로 비상계엄이 해제되자 수행비서 역할을 하던 민간인 양모 씨에게 계엄 관련 서류, 노트북, 휴대전화 등을 파기하라고 지시한 혐의도 받는다.
조은석 특별검사팀은 지난달 7일 결심에서 "헌정사 중요성을 갖는 다수의 계엄 증거를 모두 인멸해 윤 전 대통령과 김 전 장관 등 다수 가담자에 대한 형사재판의 실체적 진실을 발견하거나 양형 판단을 곤란하게 했다"며 징역 5년을 구형했다.
앞서 심리 초반 김 전 장관 측이 재판부에 대한 기피 신청, 관할 이전 신청 등을 연달아 제기해 내란 특검 '1호' 기소 사건임에도 선고가 상당 기간 지연됐다.
hong90@newspim.com