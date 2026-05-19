쿠팡이츠 '무료배달' 확대… 시민단체 "배민·요기요도 동참하라"

AI 핵심 요약beta
- 소비자주권시민회의는 19일 쿠팡이츠의 일반회원 무료배달 확대를 환영했다
- 단체는 무료배달 비용을 입점업체에 전가하지 말고 플랫폼이 책임지라며 구조를 투명히 밝히라 했다
- 배달의민족·요기요 등에도 상생 경쟁 동참을 촉구하며, 편법 요금 인상 감시를 이어가겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"비용, 입점업체에 전가해선 안 돼… 플랫폼이 직접 부담해야"
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 고유가와 고물가로 소비자와 소상공인의 시름이 깊어지는 가운데, 배달 플랫폼 업계 전체가 무료배달 확대 등 소비자 혜택 강화에 동참해야 한다는 목소리가 나왔다.
시민단체 소비자주권시민회의는 19일 성명을 통해 쿠팡이츠의 일반회원 대상 무료배달 확대를 환영하며, 배달의민족과 요기요 등 경쟁사들도 이 같은 상생 움직임에 적극 동참할 것을 촉구했다.
최근 중동 정세 불안에 따른 국제 유가 상승은 플라스틱 원료(포장용기·비닐봉투 등) 및 식자재 가격 전반의 상승을 부추기고 있다. 이는 고스란히 외식물가 상승과 배달앱 이용 위축으로 이어져 소상공인 매출에 타격을 주는 악순환을 낳고 있다.
실제로 한국은행이 발표한 4월 소비자동향조사에 따르면, 소비자심리지수(CCSI)는 전월 대비 7.8포인트 하락한 99.2를 기록했다. 지수가 100 미만이라는 것은 경기를 비관적으로 보는 소비자가 더 많다는 뜻이다.
소비자주권은 이러한 상황에서 나온 쿠팡이츠의 무료배달 혜택 확대를 두고 "소비자의 물가 부담을 완화하고, 위축된 외식시장과 소상공인에게 활력을 불어넣는 계기가 될 것"이라고 평가했다. 다만 시민단체는 '무료배달'의 비용 분담 구조를 명확히 해야 한다고 선을 그었다.
무료배달이 마케팅 수단으로만 활용되고, 정작 그 비용이 중개수수료 인상이나 광고비 확대 등의 방식으로 입점업체에 전가되어서는 안 된다는 지적이다.
단체 측은 "무료배달을 앞세워 이용자를 확보하고 자사 플랫폼 생태계에 묶어두는(Lock-in) 경제적 이익을 얻는 주체는 결국 배달 플랫폼"이라며, "이에 따른 경제적 부담 역시 플랫폼 사업자가 스스로 책임져야 한다"고 강조했다. 만약 비용이 영세 입점업체에 전가되어 음식값 인상으로 이어진다면, 이는 표면적인 혜택일 뿐 진정한 소비자 혜택으로 볼 수 없다는 설명이다.
소비자주권은 쿠팡이츠를 향해 "일반회원 무료배달의 기간과 범위를 확대하되, 비용 부담 구조를 투명하게 밝히고 우회적 전가를 하지 않겠다는 원칙을 분명히 하라"고 요구했다. 배달의민족과 요기요 등 다른 플랫폼 기업들에게도 "단순한 시장점유율 경쟁을 넘어 책임 있는 상생 경쟁에 나설 것"을 촉구했다.
마지막으로 단체는 "배달 플랫폼은 소비자와 소상공인의 신뢰 속에서만 지속 가능하게 성장할 수 있다"며, "무료배달 혜택의 이면에서 입점업체 쥐어짜기나 편법적인 음식 가격 인상이 발생하지 않도록 시장 감시를 지속하겠다"고 밝혔다.
windy@newspim.com