익산시, 만경강에 어린 참게 방류…생태계 회복·수산자원 확대

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참게 5만 마리 방류 통한 생물다양성 회복 기반 강화

내수면 어장 활성화·수질 개선 연계 생태환경 조성 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 만경강 생태계 회복과 내수면 수산자원 증대를 위해 어린 참게 방류사업을 추진했다.

시는 19일 만경강 일원에서 지역 어업인과 관계 공무원 등이 참석한 가운데 어린 참게 약 5만 마리를 방류했다고 밝혔다.

어린 참게 5만 마리 방류[사진=익산시]2026.05.19 lbs0964@newspim.com

이번 방류사업은 외래어종 확산 등으로 위협받는 하천 생태계 건강성을 회복하고, 내수면 어장 활성화를 통한 지역경제 기반 확대를 위해 마련됐다.

참게는 하천 바닥 유기물을 섭취해 수질 개선에 도움을 주는 동시에 성체로 성장하면 지역 어업인의 소득 증대에도 기여하는 고부가가치 수산자원으로 평가받고 있다.

이번에 방류된 참게는 전북특별자치도 수산기술연구소 민물고기연구센터에서 생산한 우수 종자로, 질병 검사 등을 거쳐 자연 적응력이 높은 개체들로 선별됐다.

시는 방류된 참게가 2~3년 후 길이 20㎝ 안팎까지 성장해 만경강 내수면 수산자원 확대와 어장 환경 개선에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

또 이번 사업이 만경강 생물 다양성 회복과 건강한 생태환경 조성에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망했다.

시 관계자는 "만경강은 시민들의 휴식 공간이자 중요한 생태 자원"이라며 "앞으로도 지역 특성에 맞는 우수 품종 방류를 지속해 건강한 생태하천 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com