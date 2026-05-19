정헌율 익산시장, AI 디지털 혁신센터 방문…"미래산업 육성 강화"

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입주기업 간담회 통한 AI·디지털 산업 생태계 확대 추진

기술 고도화·기업 네트워킹 기반 지역산업 전환 가속화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 정헌율 시장은 19일 어양동 'AI 디지털 혁신센터'를 찾아 입주기업 대표와 유관기관 관계자 등과 현장 간담회를 열고 지역 AI 산업 육성 방향과 기업 지원 방안을 논의했다.

이번 간담회는 미래 전략산업인 AI와 데이터 기반 산업 육성 정책을 공유하고, 현장 기업들의 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

정헌율 시장이 AI 산업 육성에 속도를 강조하고 있다.[사진=익산시]2026.05.19 lbs0964@newspim.com

이날 정 시장은 디엑셀과 마이크로엑스알, 현대농기계 등 센터 입주기업 7곳의 사업 현황과 기술 개발 상황을 점검했다.

이어 기업 관계자들과 지역 산업의 AI 전환을 위한 협업 체계와 기술 지원 방향, 기업 성장 기반 조성 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

'AI 디지털 혁신센터'는 익산국가산업단지 구조고도화 사업 개발이익 재투자를 통해 조성된 기업 지원 공간이다.

시는 2024년 선정된 'AI 융합 지능형 농업 생태계 구축 사업'을 기반으로 데이터 중심 기술 지원 체계를 구축하고, 센터 리모델링 등을 통해 기업 입주 환경 개선도 추진하고 있다.

현재 센터에는 기업 입주 공간 10개소와 교육실, 회의실, 데이터 보관실 등이 마련돼 있으며, 전북테크노파크가 위탁 운영을 맡아 기술 지원을 이어가고 있다.

또 TYM ICT와 에스와이코리아 등 추가 입주 예정 기업들과 함께 지역 ICT 기업 간 네트워크 구축과 기술 고도화 지원도 확대할 계획이다.

정헌율 시장은 "AI 디지털 혁신센터는 디지털 경제도시 익산 도약을 위한 핵심 거점"이라며 "기업들이 기술 혁신과 성장을 이룰 수 있도록 현장 중심 지원을 지속 강화하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com