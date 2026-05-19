제7기 국가기록관리위원회 출범…"AI 시대 기록관리 혁신 이끌길 기대"

AI 핵심 요약beta
- 정부는 19일 제7기 국가기록관리위원회를 출범시켜 첫 회의를 열었다
- 제7기 위원회는 3년간 디지털·AI 기반 기록관리 혁신과 서비스 고도화에 집중한다
- 위원장은 한홍구 교수가 맡았으며 4개 전문위원회를 통해 투명하고 책임있는 기록체계를 구축한다
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디지털·AI 전문가 참여…3년간 국가기록 정책 심의
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 인공지능(AI) 시대에 대응한 국가 기록관리 체계 혁신을 위해 제7기 국가기록관리위원회를 출범시켰다.
행정안전부는 19일 정부서울청사에서 '제7기 국가기록관리위원회' 위원 위촉식을 열고 첫 정기회의를 개최했다고 밝혔다.
국가기록관리위원회는 '공공기록물 관리에 관한 법률' 제15조에 따라 지난 2007년부터 운영 중인 행정안전부 소속 위원회다. 위원회는 국가 기록관리 정책 수립과 기록관리 표준 제·개정, 국가지정기록물 지정 등 주요 사항을 심의하는 역할을 맡는다.
이번에 출범한 제7기 위원회는 앞으로 3년간 활동하며 국가 기록관리 체계의 디지털 전환과 AI 기술 접목을 통한 서비스 혁신에 집중할 계획이다.
위원장에는 한국 현대사 분야 권위자인 한홍구 성공회대학교 교수가 위촉됐다. 위원회는 기록관리·기록유산, 디지털·AI, 법·행정 등 다양한 분야 전문가 13명과 헌법기관 기록물관리기관장 등 당연직 위원 7명을 포함해 총 20명으로 구성됐다.
특히 위원회는 급변하는 정보 환경에 대응하기 위해 기록물 디지털화뿐 아니라 기록관리 체계 고도화와 기록 활용 서비스 혁신을 주요 과제로 추진한다.
이를 위해 산하에 ▲기록정책 ▲기록관리 ▲기록서비스 ▲대통령기록 등 4개 전문위원회를 운영하고, 위촉직 위원을 전면 배치해 전문성과 본위원회 연계성을 강화할 방침이다.
윤호중 행정안전부 장관은 "국가기록은 정부의 책임 행정을 구현하고 국민의 알권리를 보장하는 민주주의의 핵심 토대"라며 "새롭게 출범하는 제7기 위원회가 전문적인 심의와 자문을 통해 인공지능(AI) 시대에 걸맞은 국가 기록관리의 혁신을 이끌어 주길 기대한다"고 말했다.
한홍구 신임 위원장은 "국민의 알권리에 대한 인식이 높아진 시기에 중책을 맡게 되어 책임이 막중하다"며 "기록관리의 투명성과 책임성을 강화하여 국민에게 신뢰받는 기록관리 체계를 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com