복지부 "중동전쟁 속 의료기관 의료제품 수급 안정적"

주사기 등 재고량, 전년비 89~10% 수준

MRI 헬륨 수급 불안 점검…"문제없어"

이형훈 차관 "걱정없도록 최선 다할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 주사기 등 의료제품 재고가 전년 수준을 유지하며 의료 현장의 수급 상황이 안정적인 것으로 나타났다.

보건복지부는 19일 서울 중구 컨퍼런스 하우스 달개비에서 12개 보건의약단체, 산업통상부, 식품의약품안전처와 함께 중동전쟁 발발 이후 의료제품 공급 안정화를 위해 제8차 보건의약단체 간담회를 개최했다.

[서울=뉴스핌] 이형훈 보건복지부 2차관이 19일 오전 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 열린 중동전쟁 대응 제8차 보건의약단체 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다.[사진=보건복지부] 2026.05.19 photo@newspim.com

이번 회의에서는 건강보험심사평가원이 지난 6일부터 15일까지 전국 323개 의료기관을 대상으로 실시한 '의료제품 재고 현황 2차 조사 결과'를 공유했다. 조사 결과, 주사기 등 대부분의 주요 품목 재고량은 전년 대비 89~105% 수준을 유지해 의료 현장의 제품 수급 상황이 안정적인 것으로 재확인됐다. 이는 지난 4월에 실시한 1차 조사 결과와 유사하다.

복지부는 자기공명영상(MRI)용 헬륨의 수급 불안 우려에 대해서도 점검했다. 조사 결과, 실제 의료 현장 수급에는 문제가 없는 것으로 확인됐다. 현재 국내 의료기관에 설치된 MRI 중 약 90.3%는 헬륨 보충이 필요 없는 최신 기종으로 보충이 필요한 구형 MRI는 9.7%에 불과하다. 복지부는 향후 문제가 발생할 경우 산업부와 협력해 해당 업체에 MRI용 헬륨이 우선 공급될 수 있도록 조치할 예정이다.

이형훈 복지부 차관은 "글로벌 공급망의 불확실성이 지속되고 있지만 보건의약단체 및 관계 부처와 긴밀한 협력 체계를 유지해 의료제품의 수급 안정을 통해 의료 현장도 안정을 되찾아 가고 있다"며 "국민이 의료제품 수급 걱정 없이 안심하고 의료서비스를 제공받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com