브렉소젠, 아토피 엑소좀 치료제 임상1상 결과 발표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엑소좀 기반 신약개발 전문기업 브렉소젠이 미국 피부연구학회 학술대회(SID)에서 아토피피부염 치료제 'BRE-AD01'의 임상1상 중간결과를 발표했다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 5월 13일부터 16일까지 시카고에서 개최된 SID 2026은 전 세계 피부질환 및 자가면역질환 분야 전문가들과 글로벌 제약기업들이 최신 연구 성과를 공유하는 국제 학술대회다.

BRE-AD01은 브렉소젠의 고유 엑소좀 플랫폼 기술인 BGPlatform로 개발된 제품이라고 회사는 설명했다. 엑소좀 생산에 특화된 줄기세포주 'BxC'에 면역조절 기능을 강화하는 프라이밍 기술을 적용해 생산된 엑소좀을 원료로 한다. 인터루킨-4(IL-4)와 인터루킨-13(IL-13) 수용체를 표적해 Th2 면역 반응을 완화하고 JAK-STAT 신호전달 경로를 억제하는 방식으로 작용한다.

브렉소젠 김지민 박사가 임상1상 중간결과에 대해 발표하고 있다. [사진=브렉소젠]

미국 내 중등도~중증 아토피피부염 환자를 대상으로 진행된 임상1상에서 단회 투여 결과, 모든 용량군에서 우수한 안전성과 내약성이 확인됐다. 단회 투여만으로도 8주간 습진중증도평가지수(EASI), 시험자 전반적 평가(IGA), 병변 면적 평가(BSA) 등 주요 유효성 평가 지표에서 통계적으로 유의한 개선 효과가 관찰됐다.

학회 현장에서는 엑소좀 기반 아토피피부염 치료제에 대한 높은 관심이 이어졌다. 피부질환 및 자가면역 분야 글로벌 전문가들이 참석한 가운데 제품과 임상 결과에 대한 다양한 질의와 논의가 활발히 진행됐다.

브렉소젠 발표자는 "국내기업이 개발한 엑소좀 기반 치료제의 안전성과 유효성을 글로벌 학회에서 발표하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "이번 학회 발표를 계기로 BRE-AD01이 전 세계 아토피피부염 환자들에게 기존 치료제를 대체하거나 보완할 수 있는 치료 옵션으로 자리매김할 수 있도록 개발에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 브렉소젠은 2019년 설립된 엑소좀 기반 신약개발 전문기업으로, 아토피피부염 치료제 BRE-AD01 외에도 심근경색치료제 BRE-MI가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상1상 시험계획(IND) 승인을 받아 임상에 진입했다. 회사는 한국투자증권을 대표주관사로 선정하고 2027년 코스닥 상장을 추진 중이다.

nylee54@newspim.com