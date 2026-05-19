이원택, 생활밀착형 '착!붙 공약' 발표…관리비·금융·전통시장 개선

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공동주택 부담 완화·금융소비자 보호 강화 중심 민생정책 제시

전통시장 환경 개선·생활편의 확대 통한 체감형 도정 강조

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보가 19일 도민 생활과 밀접한 '착!붙 공약'을 발표하며 생활밀착형 민생정책 추진 의지를 밝혔다.

이 후보는 "민생은 거창한 구호보다 도민 일상 속 불편과 부담을 줄이는 데서 출발한다"며 "도민 삶에 바로 체감되는 정책으로 실질적인 변화를 만들겠다"고 말했다.

이번 공약은 더불어민주당 중앙당의 생활밀착형 민생 공약 기조에 맞춰 마련된 것으로, 공동주택 관리비 부담 완화와 금융소비자 보호 강화, 전통시장 환경 개선 등이 핵심이다.

이원택 민주당 전북지사 후보가 19일 생활밀착형 공약을 발표했다.[사진=이원택 캠프]2026.05.19 lbs0964@newspim.com

이 후보는 우선 공동주택 관리비의 투명성을 높여 도민들의 경제적 부담을 줄이겠다고 약속했다.

이를 위해 관리비 공개와 상담 지원을 확대하고 소규모 공동주택 관리 사각지대를 줄이는 한편, 노후 공동주택 에너지 효율 개선을 통해 냉난방비 절감 등을 추진할 계획이다.

또 반복적으로 발생하는 관리비 부담을 완화하기 위해 불필요한 비용 요인을 줄이고 관리 투명성 강화를 위한 지원체계도 확대하겠다고 설명했다.

금융소비자 보호 정책도 포함됐다. 이 후보는 예·적금 상품을 실수로 중도 해지해 손실을 보는 사례를 줄이기 위해 '예·적금 착오 해지 구제 지원' 제도 개선을 추진하겠다고 밝혔다.

아울러 금융정보 접근성이 낮은 도민들을 위해 금융복지·서민금융 상담 기능을 강화하고 관련 홍보와 안내 체계도 확대해 금융 피해 예방에 나설 계획이다.

전통시장 환경 개선 사업도 추진된다. 이 후보는 여름철 폭염에 대비해 주요 전통시장에 대형 선풍기와 실링팬, 공기순환 설비, 그늘막, 쿨링포그 등을 설치해 쾌적한 장보기 환경을 조성하겠다고 밝혔다.

이 후보는 "착!붙 공약은 도민 생활 가까이에서 작지만 꼭 필요한 변화를 만드는 정책"이라며 "생활비 부담은 낮추고 일상의 편의는 높이는 따뜻한 민생도정을 실현하겠다"고 말했다.

이어 "도민 한 사람 한 사람의 삶을 세심하게 살피고 실제 도움이 되는 정책을 책임 있게 추진하겠다"며 "전북의 미래 성장동력은 키우고 도민의 오늘은 더욱 든든하게 챙기겠다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com