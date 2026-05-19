강훈식 "12월 3일, 모두 광주 떠올려…5.18 정신 헌법 수록 이견 없다"

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"5·18 정신, 헌법 전문 수록될 수 있도록 최선"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 강훈식 대통령비서실장은 "1980년 5월 광주의 의지가 있었기에 2024년 12월의 대한민국도 구할 수 있었다"고 밝혔다.

19일 강 실장의 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 살펴보면 그는 전날인 18일 46주기 5·18민주화운동 기념식을 다녀온 뒤 "2024년 12월 3일에는 모두가 벼락같이 광주라는 기준을 떠올렸다"며 이같이 썼다.

강훈식(가운데) 대통령 비서실장이 18일 이재명 대통령 부부와 함께 광주 북구 국립 5·18 민주묘지를 찾아 참배하고 있다. [사진=강훈식 X 갈무리] 2026.05.19 pcjay@newspim.com

강 실장은 "죽은 자의 부름에 응답해야 할 책무를 너도나도 기꺼이 짊어지고 현재를 일으켜 세웠다"며 "무도한 독재 정권이 은폐하려 할수록 선명해지던 오월의 진실과 정신이 현재에 닿은 덕분"이라고 했다.

강 실장은 "민주공화국 대한민국의 주인은 국민이며, 어떠한 대리인도 주권자 국민의 뜻을 거스를 수 없다는 사실"이라며 "오월 광주는 몇십 년에 걸쳐 이 원칙을 우리 공동체가 공유하는 가장 단단한 기준으로 만들어줬다"고 강조했다.

강 실장은 "여야가 공히 5·18 정신을 헌법 전문에 수록하는 데 이견이 없는 이유"라며 "오늘 이재명 대통령께서 약속했듯, 이재명 정부는 5·18 정신이 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

강 실장은 "5·18 정신은 더 넓게, 더 멀리, 더 깊게 번진다"며 "이 대통령과 처음 찾은 오월 광주에서 '국민이 주인인 나라'에 대한 확신을 재차 얻는다. 산 자의 책임을 다하고, 희생을 헛되게 하지 않겠다"고 했다.

pcjay@newspim.com