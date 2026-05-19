전남도, 방산혁신클러스터 선정…서남권 함정 MRO 거점 구축 가속

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490억 투입 초광역 협력

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 방위사업청 방산혁신클러스터 함정 유지·보수·정비(MRO) 분야 공모에 선정돼 서남권 함정 MRO 산업 거점 구축이 본격화됐다.

19일 전남도에 따르면 이 사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 총 490억원(국비 245억원 지방비 245억원) 규모로 추진된다. 전남 부산 울산 경남이 참여하는 초광역 협력사업이다.

대불산업단지 전경. [사진=전남도] 2026.05.19 ej7648@newspim.com

전남도는 함정 MRO 협력사 지원센터 건립 공동 활용 장비 구축 스마트 MRO 기술개발과 실증 인증 보안 컨설팅 방산 수출 등을 지원한다. 공동 장비를 통해 중소 협력사의 정비 역량을 높이고 정비지원 로봇 단종제품 개발 특수소재 국산화 등도 추진한다.

글로벌 함정 MRO 시장은 2030년까지 연평균 2% 성장해 650억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. MASGA를 계기로 국내의 미 해군 함정 MRO 진출 확대도 기대된다.

지난 3월 목포 해양경찰정비창 개창으로 관련 수요가 늘고 수리조선소와 기자재 기업이 밀집한 전남의 산업 기반도 확대되는 추세다.

전남도는 4월 산업부 '중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화지원사업' 선정에 이어 이번 방사청 사업까지 확보해 산업 활성화에 힘이 실릴 것으로 보고 있다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 "해양경찰정비창 개창과 정부 지원사업을 연계해 서남권 MRO 산업 기반을 체계적으로 구축하고 지역 조선기업의 기술 경쟁력과 글로벌 진출을 지원하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com