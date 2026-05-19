김민종 측, MC몽 주장에 "명백한 허위 사실"…법적 대응 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 김민종이 가수 MC몽이 제기한 사생활 의혹에 대해 "명백한 허위 사실"이라며 강경 대응에 나섰다.

김민종의 법률대리를 맡은 법무법인 오킴스는 19일 "현재 여러 이야기 속에 김민종의 이름이 거론되며 많은 분께 걱정과 혼란을 드리고 있는 점에 대해 아티스트 본인 역시 마음을 매우 무겁게 생각하고 있으며, 현재 상황을 대단히 안타깝고 착잡하게 바라보고 있다"고 밝혔다.

배우 김민종. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "현재 온라인상에서 이야기되고 있는 김민종 관련 내용들은 일체의 내용이 명백한 허위 사실임을 분명히 밝힌다"며 "김민종 개인과 가족이 겪는 정신적 고통과 사회적 평판 훼손이 심각한 수준에 이르렀다"고 했다.

또 "문제 된 당사자가 주장한 내용을 구체적으로 확인한 뒤 필요한 부분에 대해서는 민형사상 법적 책임을 물을 예정"이라고 강조했다. 아울러 근거 없는 추측성 보도와 루머 유포 자제를 당부했다.

김민종 역시 별도 입장을 통해 "현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아니다"라며 법적 대응 방침을 재차 밝혔다. 이어 "무엇보다 오랜 시간 믿고 응원해주신 분들께 실망을 드리지 않도록 신중하게 행동하겠다. 걱정해주시고 기다려주시는 모든 분께 진심으로 감사드린다"고 전했다.

앞서 MC몽은 지난 18일 사회관계망서비스(SNS) 라이브 방송을 통해 연예계 인사들의 불법 도박 의혹을 언급하는 과정에서 김민종이 해당 사안에 연루된 인물로부터 금전과 롤스로이스 차량을 받았다고 주장해 논란이 일었다.

moonddo00@newspim.com