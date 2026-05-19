고창농악보존회 '샤이닝' 순회공연…전통굿·미디어아트 융복합 확장

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서울·광주 공연 개최 통한 전통예술 현대적 재해석 주목

고창농악 기반 공동체 서사·시네마굿 형식 구현 강화

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창농악보존회는 전통연희와 시네마 영상, 미디어아트를 접목한 창작공연 '시네마X굿 레퍼토리 : 샤이닝'을 서울과 광주에서 선보인다고 19일 밝혔다.

서울 공연은 오는 6월 5일 강동아트센터 대극장 한강에서 열리며 광주 공연은 6월 7일 국립아시아문화전당 예술극장에서 진행될 예정이다.

고창농악보존회 시네마 굿 레퍼토리 샤이닝 공연 모습[사진=고창군] 2026.05.19 gojongwin@newspim.com

'샤이닝'은 고창농악의 당산굿과 판굿, 풍장굿 등 다양한 마을굿을 바탕으로 한 소녀의 성장과 기억을 풀어낸 융복합 공연이다.

기록 영상과 고창농악을 결합한 '시네마굿' 형식을 통해 과거와 현재, 개인의 기억과 공동체의 시간을 무대 위에 담아냈다.

이번 공연은 지난해 초연 이후 서사 구조와 무대 구성을 보완해 한층 확장된 형태로 제작됐다. 장면 간 흐름과 인물 관계성을 강화하고, 고창농악 특유의 장단과 몸짓, 현장감을 더욱 밀도 있게 구현했다는 평가다.

특히 이 작품은 한국문화예술위원회 공연예술 창작주체 지원사업(ARKO Partners)에 선정되며 작품성과 예술적 가능성을 인정받았다.

2025년 초연 당시 평론가들은 '샤이닝'에 대해 "기억을 통해 전통을 현재 감각으로 재구성한 작품", "풍물굿의 생동감을 무대 위에 옮겨낸 시도"라고 평가하며 전통예술의 새로운 확장 가능성에 주목했다.

홍예림 연출은 "'샤이닝'은 고창농악의 기록과 삶에서 출발한 작품"이라며 "굿이 지닌 공동체적 감각과 기억의 정서를 오늘의 관객들과 함께 나누고자 한다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com