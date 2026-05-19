곽선영, 박해수 이어 OST '잊혀지는 것' 부른다…'허수아비' 감성 확장

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 곽선영이 '허수아비'의 감정을 음악으로 이어간다.

곽선영은 오늘(19일) 낮 12시 발매되는 ENA 월화드라마 '허수아비' OST Part.3 '잊혀지는 것' 가창에 참여했다. 이번 OST는 매직스트로베리사운드가 기획부터 제작 전반에 참여해 드라마의 감정선과 분위기를 음악적으로도 섬세하게 풀어냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = ENA 월화드라마 '허수아비' OST Part.3 '곽선영 - 잊혀지는 것' 관련 이미지. [사진=마운드미디어, 매직스트로베리사운드] 2026.05.19 moonddo00@newspim.com

ENA 월화드라마 '허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 펼쳐지는 범죄 수사 스릴러다. 매회 예측 불가의 전개로 차원이 다른 몰입감을 선사 중인 가운데 박해수, 이희준, 곽선영 등 믿고 보는 배우들의 연기력이 견고하게 더해지며 후반부로 갈수록 더욱 뜨겁게 인기 고공 행진 중이다.

곽선영이 극 중 연기하는 서지원은 강태주(박해수)의 초등학교 시절 친구이자 언론인으로, 혼란에 빠진 태주에게 이성적인 조언과 때로는 뼈아픈 충고를 건네며 진정한 우정을 보여주는 인물이다. 차분하면서도 힘 있는 연기력으로 캐릭터의 다층적인 내면을 완벽하게 소화하며 극의 몰입도를 높이는 핵심 역할로 활약하고 있다.

곽선영이 열연을 이어가는 가운데 가창에도 참여해 작품이 지닌 색다른 감동을 전한다. 곽선영이 참여한 '허수아비' OST Part.3 '잊혀지는 것'은 그룹 동물원의 원곡을 리메이크한 곡으로, 서정적인 포크 사운드 위에 곽선영 특유의 따뜻하면서도 애절한 음색으로 재해석됐다. 쉽게 사라지지 않는 슬픔과 상실 이후 남겨진 인물들의 시간을 담담하면서도 처연하게 풀어내 깊은 울림을 전한다.

특히 지난 12일 발매된 강태주 역 박해수 버전의 '잊혀지는 것'이 삶의 무게와 지워지지 않는 자책을 묵직한 감성으로 담아냈다면, 곽선영 버전은 상실 이후 남겨진 감정을 보다 따뜻하고 섬세한 결로 표현하며 또 다른 정서를 완성했다. 같은 곡 안에서도 서로 다른 인물의 감정선과 서사를 각기 다른 방식으로 풀어낸 두 버전의 '잊혀지는 것'은 극의 몰입도를 끌어올리며 드라마가 지닌 깊은 여운을 더욱 풍성하게 채워줄 예정이다.

한편, 곽선영이 가창한 ENA 월화드라마 '허수아비' OST Part.3 '잊혀지는 것'은 오늘(19일) 낮 12시부터 각종 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.

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