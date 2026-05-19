평가원, 교과 특성 반영한 교육과정 구성 방안 제시

국어·사회·수학·음악 개선안 도출

성취기준·내용 체계 재구조화 제안

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교육과정평가원은 교과의 특성을 반영한 교육과정 내용 구성 방향을 담은 연구리포트 제4호 결과를 발표했다고 19일 밝혔다.

이번 연구는 미래 사회 변화와 핵심역량 중심 교육과정 개편 흐름 속에서 교과별 특성을 충분히 반영할 수 있는 교육과정 내용 구성 방안을 마련하기 위해 추진됐다.

2026년 3월 전국연합학력평가가 실시된 24일 오전 서울 금천구 금천고등학교에서 학생들이 시험을 준비하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

특히 2015 개정 교육과정 이후 모든 교과에 동일한 내용 체계 틀과 성취기준 진술 방식을 적용하는 과정에서 나타난 한계를 분석하고, 교과 특성에 기반한 교육과정 구성 방향을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

연구진은 국어, 사회, 수학, 음악 교과를 대상으로 교육과정 개발진과 검토진, 현장 교사 집단과의 표적집단면접(FGI)을 실시했다. 해외 주요 국가의 교과 교육과정도 함께 분석해 교과별 특성과 주요 쟁점을 도출했다.

연구 결과 교과 공통 쟁점으로는 영역 및 내용 체계 재구성, 현재 내용 체계의 세 범주 구분, 성취기준 진술 방식 등이 제시됐다. 연구진은 이 같은 쟁점에 대해 교과별 특성을 반영한 개선이 필요하다고 봤다.

국어과는 '언어 이해', '맥락', '언어 수행'을 중심으로 영역을 재구성하고, 상·하위 내용 체계를 이원화해 나선형 심화 구조를 마련하는 방안이 제안됐다. 성취기준은 영역 간 특성과 관계가 드러나도록 진술할 필요가 있다고 봤다.

사회과는 학교급과 내용 특성을 고려해 영역을 이원화하고 지식과 주제 중심의 영역 구분 및 기능 위계화가 필요하다는 방향이 제시됐다. 성취기준도 영역별 특성에 따라 진술 방식을 달리해야 한다고 제안했다.

수학과는 학교급별 학문 특성을 반영해 영역명을 차별화하고 지식 중심의 내용 체계를 구성하되 수학적 과정과 태도는 공통 요소로 다루는 방안이 제시됐다. 성취기준은 수학적 지식을 중심으로 정리하는 방식이 제안됐다.

음악과는 '음악 탐색', '음악 표현', '음악의 해석과 성찰'을 중심으로 영역을 재편하는 방향이 제시됐다. 내용 체계는 내용 선정의 중점과 내용 예시를 중심으로 재구성하고 중심축과 보조축을 기반으로 위계화하는 방안이 담겼다.

평가원은 이번 연구가 교과 특성을 반영한 교육과정 개선 방향을 모색하고 향후 교과 교육과정 개발과 실행 기반을 마련하는 기초자료로 활용될 것으로 기대하고 있다.

이지수 연구위원은 "이번 연구는 교과별 특성을 고려한 교육과정 내용 구성의 방향을 체계적으로 탐색했다는 점에서 의의가 있다"며 "향후 교육과정 개정 과정에서 교과의 특성과 교육적 가치를 충분히 반영할 수 있는 논의의 기반 자료로 활용되기를 기대한다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com