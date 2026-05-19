KOTRA, 中 실버시장 공략…K-바이오 기업 진출 지원

AI 핵심 요약beta
- KOTRA가 18일부터 사흘간 베이징에서 K-바이오 중국 실버산업 진출 행사를 열었다
- 중국 초고령화와 함께 2035년 30조위안 규모로 커질 실버시장 공략을 위해 전시·포럼·상담회를 진행했다
- 스마트 출입문 시스템·성형외과·피부과 등 참가사들이 수출·브랜드 론칭 등 구체적 협력성과를 거뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
의료·의약품·의료기기 21개사 참여
한중 포럼·상담회로 수출 확대 모색
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 14억 인구 대국인 중국의 고령화가 빠르게 진행되는 가운데 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)가 K-바이오 기업의 중국 실버산업 진출 지원에 나섰다.
KOTRA는 주중대한민국대사관, 한국보건산업진흥원과 함께 지난 18일부터 사흘간 베이징에서 '메디컬 코리아 인 차이나'를 개최했다고 19일 밝혔다.
이번 행사는 지난해 11월 한중 정부 부처 간 '실버경제 업무협약(MOU)' 체결 이후 진행된 실버산업 분야 첫 비즈니스 협력 행사다.
중국은 현재 60세 이상 인구가 3억 2000만명을 넘어서며 초고령 사회 진입을 앞두고 있다. 10%에 불과하던 60세 이상 인구 비중이 두 배로 늘어나는 데 25년도 걸리지 않아 주요국 중 고령화 속도가 가장 빠른 것으로 평가된다.
중국 실버시장 규모는 2035년 약 30조위안, 한화 약 5700조원에 이를 전망이다. 특히 최근 중국 노년층은 보유 자산 규모가 크고 디지털 활용 능력까지 갖춘 '액티브 시니어'로 불리며 가치 소비와 건강 관련 분야의 주요 소비층으로 부상하고 있다.
중국 정부도 실버산업 육성에 속도를 내고 있다. 중국 국무원은 2024년 실버산업을 국가 전략산업으로 발표했으며, 관련 부처들이 정책 지원에 나서면서 시장 성장세가 더욱 빨라지는 분위기다.
이번 '메디컬 코리아 인 차이나'는 실버산업 대표 전시회인 '중국국제양로서비스박람회' 한국관 운영과 '한중 실버경제 포럼'으로 구성됐다.
중국국제양로서비스박람회에는 국내 의료기관과 의약품·의료기기 기업 등 21개사가 한국관을 꾸려 참가했다. 이들은 중국 바이어 및 투자기업 70여개사와 500여건의 수출 및 투자 상담을 진행했다.
또한 19일에는 '한중 실버경제 포럼'이 열렸다. 포럼에서는 양국 실버산업 관계기관의 주제 발표와 우리 기업 6개사의 피칭 세션이 진행됐으며, 후속 수출상담회도 함께 마련됐다.
성과도 이어졌다. 노인용 스마트 출입문 시스템 개발사인 W사는 연내 초도 수출을 확정 지었다. G 성형외과와 B 피부과는 중국 국영 제약사 직영 병원 입주와 공동 브랜드 론칭 등을 포함해 향후 5년간 100만달러 규모의 협력 프로젝트를 추진하기로 했다.
중국 건강검진 시장 진출을 추진 중인 K사 참석자는 "지금이 중국 건강검진 시장이 글로벌 표준에 맞춰 고도화되는 시점"이라며 "이번 참가를 통해 중국 검진센터와 협력이 구체화됨으로써 연내 서비스를 개시할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.
황재원 KOTRA 중국지역본부장은 "실버산업은 중국 경제의 새로운 동력이자 우리에게도 커지는 수출 기회"라며 "이번에 가동된 K-바이오 원팀을 활용해 우리 의료 및 실버산업 관련 기업들이 중국 시장에 효과적으로 진입할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com