제22회 미쟝센단편영화제, 정해인·조정석·이민호 등 명예 심사위원단 확정

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심사위원장 이병헌 감독 필두로 충무로 대표 연출가 본선 심사위원 합류

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 신인 감독과 배우들의 대표적인 등용문이자 국내 유일의 장르 단편영화제인 '미쟝센단편영화제'가 화려한 심사위원 라인업을 공개하며 축제의 서막을 열었다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 제 22회 미쟝센단편영화제 명예심사위원 공개 [사진= 미쟝센단편영화제] 2026.05.19 taeyi427@newspim.com

19일 제22회 미쟝센단편영화제는 올해 심사위원장을 맡은 이병헌 감독을 필두로 한 본선 심사위원단과 함께, 스크린을 빛낼 5인의 명예 심사위원을 확정해 발표했다. 사단법인 넥스트디렉터스가 주최하고 씨네21이 주관하는 이번 영화제는 이로써 본격적인 개막 준비를 마쳤다.

이번 라인업에서 가장 눈길을 끄는 대목은 한국 영화계를 이끄는 스타 배우들의 명예 심사위원 합류다. 배우 정해인, 최수영, 조정석, 심은경, 이민호가 각각의 개성이 뚜렷한 5개 장르 섹션의 심사를 맡아 참신한 신예 창작자 발굴에 나선다.

우선 사회적 시선을 담아낸 '고양이를 부탁해' 섹션은 최근 영화 '베테랑2'와 '서울의 봄' 등에서 밀도 높은 연기를 선보인 배우 정해인이 맡는다. 정해인은 특유의 섬세한 시선으로 동시대의 삶을 풀어낸 단편 영화들을 살펴볼 예정이다.

멜로 장르를 다루는 '질투는 나의 힘' 섹션에는 드라마 '남남', 영화 '발레리나' 등에서 활약하며 연기 스펙트럼을 넓혀온 최수영이 위촉돼 신선한 감각의 창작자들을 찾아낸다.

코미디와 액션이 어우러진 '품행제로' 섹션은 영화 '파일럿', '엑시트' 등에서 독보적인 캐릭터 소화력을 증명한 조정석이 심사위원으로 나선다. 장르에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 재기발랄한 작품을 엄선할 계획이다.

공포·판타지 중심의 '기담' 섹션에는 한국과 일본을 오가며 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 22년 차 베테랑 배우 심은경이 참여해 독창적인 보석 같은 작품을 고른다. 마지막으로 액션·스릴러를 다루는 '인정사정 볼 것 없다' 섹션은 글로벌 스타 이민호가 합류해 강렬한 에너지를 더할 전망이다.

앞서 발표된 본선 심사위원단에는 김도영, 김형주, 오승욱, 이옥섭, 남궁선, 황동혁, 홍의정, 김병우, 박누리 감독 등 충무로 대표 연출가들이 대거 이름을 올려 영화제의 전문성과 공정성을 더했다.

한편 올해 미쟝센단편영화제는 글로벌 OTT 플랫폼 넷플릭스가 메인 후원사로 참여해 국내 창작 생태계 지원에 힘을 보태며 네이버가 미디어 파트너로서 관객 저변 확대를 돕는다. 이번 영화제는 오는 6월 18일부터 23일까지 엿새 동안 CGV 용산아이파크몰에서 개최된다

taeyi427@newspim.com