李在明将在安东同日本首相高市早苗举行首脑会谈

纽斯频通讯社首尔5月19日电 韩国总统李在明19日将在其故乡庆尚北道安东与到访的日本首相高市早苗举行首脑会谈，并共同参加联谊活动。

图为当地时间13日，正在日本进行访问的韩国总统李在明（左）在奈良县同日本首相高市早苗握手。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

据总统府青瓦台介绍，双方当天将举行小范围会谈、扩大首脑会谈、联合记者会及晚宴，并安排单独的联谊行程。

青瓦台表示，今年1月李在明访问日本奈良县后时隔约4个月，高市早苗回访安东，实现韩日两国首次首脑故乡互访。

此次会谈是李在明政府成立以来举行的第六次韩日首脑会谈，双方上一次会谈于今年1月13日在日本奈良县举行。

青瓦台评价称，高市此次回访有助于进一步加深韩日首脑之间的互信与友谊。

根据安排，高市早苗当天将抵达大邱机场，由韩国外交部第二次官、驻日大使、礼宾长及亚太局局长等官员迎接，随后前往举行会谈的酒店。

李在明将在酒店入口亲自迎接高市早苗。现场还将安排43人传统仪仗队、29人军乐队以及12名旗手，以接近国宾访问的规格举行欢迎仪式。

会谈将重点讨论两国关系发展方向，并围绕经济、社会、国民安全等民生领域加强务实合作，同时还将就中东局势等地区及全球问题交换意见。

首脑会谈和联合记者会结束后将举行晚宴。晚宴菜单融合安东传统饮食文化元素，并提供安东传统酒"太师酒"、安东烧酒以及日本奈良县清酒等。

青瓦台表示，晚宴还特别将韩国传统点心"药果"与日本传统点心"麻糬"摆放在同一餐盘，寓意韩日关系共同迈向未来。

晚宴结束后，李在明与高市早苗还将共同欣赏旅日韩裔钢琴家梁邦彦的钢琴演奏以及三重奏演出，并前往安东河回村观看传统文化表演"船游绳火游戏"和盘索里演出。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社