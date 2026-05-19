수원FC위민, 北 '내고향' 넘어 아시아 정상 오를까

20일 수원에서 AWCL 4강전...이기면 멜버른–도쿄 베르디 승자와 결승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자축구의 자존심 수원FC위민이 안방에서 북한 내고향여자축구단과 역사적인 한 판을 치른다.

수원FC위민은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 내고향을 상대로 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전을 치른다. 2024~2025시즌 정식 출범한 AWCL은 아시아 여자 프로 클럽 최강을 가리는 무대다. 이 경기 승자는 같은 장소에서 열리는 23일 결승에서 멜버른 시티-도쿄 베르디 승자와 우승을 다툰다. 우승 상금은 100만 달러, 준우승 상금은 50만 달러다.

이번 4강전은 단순 승패를 넘어선 상징성이 크다. 북한 클럽이 한국에서 치르는 첫 여자축구 경기이자 남북 여자 클럽 간 첫 맞대결이다. 북한 선수가 한국 개최 국제대회에 나선 건 2018년 인천 탁구 월드투어 그랜드파이널 이후 약 8년 만이다. 여자축구로 좁히면 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만의 방한이다. 평양을 연고로 한 내고향은 북한 1부 리그인 '축구련맹전'에서 우승을 경험한 강호로 국가대표급 선수를 다수 보유한 것으로 알려져 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 북한 내고향여자축구단. [사진=AFC 여자 챔피언스리그 홈페이지] 2026.05.19 psoq1337@newspim.com

전력은 내고향이 앞선다. 두 팀은 이미 지난 시즌 미얀마에서 열린 AWCL 조별리그에서 만났다. 당시 수원FC위민은 조별리그 C조 2차전에서 내고향에 0-3으로 완패했다. 내고향은 조별리그 2승 1패로 일본의 도쿄 베르디(2승 1무)에 이은 조 2위로 8강에 올랐고, 수원FC위민은 1승 1무 1패를 기록해 조 3위 중 상위 2개 팀 안에 들어 8강에 합류했다.

박길영 감독이 이끄는 수원FC위민은 2024시즌 WK리그에서 14년 만에 정규리그 우승과 통합 우승을 차지하며 AWCL 출전권을 얻었다. 겨울 이적시장에서는 해외에서 뛰던 지소연을 다시 불러들이고 국가대표 공격수 최유리, 베테랑 수비수 김혜리 등을 영입해 경험과 무게감을 더했다. 그 효과는 8강에서 드러났다. 수원FC위민은 지난 3월 중국 우한에서 열린 8강전에서 초대 챔피언 우한 장다를 4-0으로 완파하며 기세를 끌어올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026.05.19 psoq1337@newspim.com

하지만 경기 외적인 변수는 수원FC위민에 불리하게 작용한다. 홈구장인 수원종합운동장에서 치르지만 홈 이점은 제한적이다. 정부와 민간단체가 7000석 중 약 3000석을 공동응원단으로 구성해 남북 두 팀을 함께 응원하기로 하면서 순수한 홈 응원 분위기는 희석됐다. 수원FC위민 서포터들과 사전 논의도 없어 논란이 일었다. 팀 입장에선 결승행이 걸린 클럽 대항전에서 상대 팀까지 응원받는 기묘한 상황이 됐다.

[수원=뉴스핌] 김현우 기자 = 2025-26 아시아축구연맹(AFC) 여자챔피언스리그(AWCL) 4강전에 출전하는 북한 여자축구팀 '내고향여자축구단'이 아침 운동을 마치고 18일 오전 경기 수원시 팔달구 노보텔 앰배서더 수원으로 들어서고 있다. 2026.05.18 khwphoto@newspim.com

내고향은 방한 이틀째부터 철저하게 장막을 친 채 대회 준비에 돌입했다. 17일 인천국제공항으로 입국해 수원 시내 호텔에 여장을 풀었다. 경찰 경계 속에 야외 훈련장으로 이동해 비공개 훈련을 이어가고 있다. 선수단은 선수 23명과 스태프 12명 등 35명 규모다. 4강에서 승리할 경우 24일까지 머물고, 준결승에서 탈락하면 21일께 한국을 떠날 예정이다.

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