제3회 단양사투리 경연대회 23일 개최

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소백산철쭉제 맞춰 열띤 경연… 마을 이야기 등 정겨운 사투리로 풀어내

'전국 사투리 단양 포럼' 연계… 사투리의 문화적 가치와 보전 방안 논의

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =단양말사투리보존회는 오는 23일 오후 3시 단양읍 수변특설무대에서 '제3회 단양사투리 경연대회'를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 경연대회는 제42회 단양 소백산철쭉제에 맞춰 지역 고유의 사투리를 보존하고 단양말에 담긴 생활문화와 정서를 군민 및 관광객과 나누기 위해 마련됐다.

지난해 열렸던 단양 사투리 경연대회.[사진=단양군] 2026.05.19 choys2299@newspim.com

소백산철쭉제추진위원회가 주관하는 이번 대회는 단양 사투리를 활용한 자유 주제로 진행된다.

앞서 단양말사투리보존회는 7일 단양문화예술회관에서 예심을 열고 본선 진출팀을 확정했다.

예심에는 내외 16팀 46명이 신청했으며 현장 예심과 영상 심사를 통해 최종 10팀 31명이 본선에 진출했다.

본선에는 각 읍면 지역 참가팀과 강원 삼척시 참가팀이 함께하게 된다.

참가자들은 마을 이야기와 귀촌 생활, 어린 시절 추억, 가족 및 이웃 간의 에피소드, 철쭉제 나들이 등 친근한 소재를 단양 사투리로 풀어내며 관객들에게 웃음과 공감을 전할 예정이다.

심사는 사투리 억양과 사투리 사용 빈도, 관중 호응도, 자연스러운 연기력을 기준으로 진행하며 100점 만점의 평균 점수에 따라 수상자를 결정한다.

경연대회 종료 후 오후 6시부터 7시까지 단양여성발전센터에서는 '전국 사투리 단양 포럼'도 함께 열릴 예정이다.

군 관계자는 "사투리는 지역 사람들의 삶과 정서가 담긴 소중한 문화자산"이라며 "이번 대회와 포럼이 단양말의 매력을 널리 알리고 세대와 지역을 넘어 함께 웃고 공감하는 축제가 되기를 바란다"고 말했다.

choys2299@newspim.com