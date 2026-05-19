서울시, 결식아동 지원 확대를 위해 온라인 가맹점 확대

hy와 업무협약…'hy 프레딧'서 꿈나무카드 결제 시 255종 식품 20% 할인

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시가 결식 우려 아동의 건강한 식생활을 지원하고 아동의 급식 선택권을 넓히기 위해 '꿈나무카드'를 이용할 수 있는 온라인 가맹점을 확대한다.

서울시는 최근 hy(에치와이, 구 한국야쿠르트)와 업무협약을 체결하고, 오는 21일부터 hy가 운영하는 온라인 플랫폼인 'hy 프레딧'을 통해 비대면 결제 및 배송 서비스를 도입한다고 19일 밝혔다.

이에 따라 오는 21일부터 'hy 프레딧' 내 '서울시 아동급식카드 전용관'에서 샐러드, 밀키트 등 총 255종의 식사대용 제품을 구매할 수 있다. 이 중 일부 유제품 44종을 제외한 200여 종의 제품은 꿈나무카드로 결제시 시중가 대비 약 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.

서울시 아동전용 급식카드 전용관 오픈 안내 포스터. [서울시 제공]

이번 서비스는 웹사이트나 앱에서 급식카드를 등록하고 아동급식 메뉴를 통해 이용할 수 있으며, 비대면 결제와 배송일 지정 기능이 포함된다. 무료 안심 배송 서비스도 제공되어 아동은 건강한 식품을 집으로 배송받을 수 있게 된다.

서울시는 과거 2022년 코로나19 시기에 첫 번째로 '꿈나무카드 온라인 결제 시스템'을 구축했고, 편의점에서의 온라인 결제 및 할인 서비스를 제공해왔다. 이를 통해 아동의 건강한 급식 지원을 위한 선택권을 더욱 확대할 방침이다.

한편, 서울시는 올해 1월부터 아동급식 지원단가를 9500원에서 10000원으로 인상했으며, 이를 통해 물가 상승에 대응하고 아동의 균형 잡힌 식사를 지원하고 있다. 결식 우려로 급식을 받는 아동 수는 2만 6144명이며, 이들은 다양한 방식으로 급식 지원을 받고 있다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 "hy와의 협업을 통해 아동 급식의 질을 개선하고, 급식 선택권과 접근성을 강화하기 위해 지속적으로 노력하고 있다"며 "급식단가 인상과 함께 아동이 체감할 수 있는 실효성 있는 급식 지원을 위해 제도 개선을 계속 추진하겠다"고 말했다.

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