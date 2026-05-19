[씨네톡] 수많은 억까를 뒤로 하고, 유쾌한 웃음만…'와일드 씽'

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 강동원, 박지현, 엄태구, 오정세가 출연하는 영화 '와일드 씽'이 1990년대, 2000년대 가요계를 주름잡은 혼성 댄스그룹의 모든 것을 재현한다.

'와일드 씽'이 18일 언론배급시사를 통해 공개됐다. 강동원, 엄태구, 박지현이 그 시절 댄스 그룹 '트라이앵글'로 변신해, 헤드스핀부터 윈드밀 같은 브레이크 댄스와 폭풍 래핑, 대중적인 멜로디로 무장한 그 시절 무대를 그려낸다.

영화 '와일드 씽'의 한 장면. [사진=롯데엔터테인먼트]

'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 트라이앵글 멤버 셋 외에 오정세가 발라드 가수 최성곤을, 신하균이 소속사 사장 용구 역을 맡아 열연했다.

강동원은 트라이앵글의 리더 황현우 역을 맡아 10대 후반의 에너지 넘치는 무대를 책임진다. 스스로를 '댄싱머신, DM'이라고 소개하는 현우는 흙바닥과 무대를 발이 아닌 온 몸과 머리로 누비고 다닌다. 반짝 히트 이후 이어진 급격한 내리막길에 짠해져버린 처지와 어떻게든 재기를 하려는 몸부림이 눈물겹게 그려진다.

상구 역의 엄태구는 뛰어난 래퍼를 꿈꾸지만, 조금은 실력이 부족해 짠함을 유발하는 인물이다. 시간이 지나 보험을 팔며 생계를 유지하지만 어디선가 자꾸만 솔로로 역량을 '보여주고 싶은' 마음에 자꾸만 빚을 진다. 현우와 도미에게 치이는 막내 역할로, 배우 본체의 성격과는 전혀 다른 애교를 유감없이 보여준다.

영화 '와일드 씽'의 한 장면. [사진=롯데엔터테인먼트]

박지현은 센터이자, 메인보컬 도미 역으로 사랑스러우면서도 돈과 계산에 밝은, 야무진 캐릭터를 그려냈다. 도미는 재벌집에 시집가 남부럽지 않게 지내면서도, 무대에 대한 열정을 놓지 않으며 나머지 둘과 통한다. 오정세의 최성곤은 매 순간 놀라움의 연속이다. 발라드 왕자로도, 야생동물 사냥꾼으로도 허를 찌르는 웃음을 만들어낸다.

'와일드 씽'은 현재를 살아가는 3040세대 이상 관객들에게 1990년대, 2000년대 유행했던 스타일과 음악, 가요계에 대한 향수를 불러 일으킨다. K팝 아이돌 작곡가, 안무가, 제작진이 함께 만든 노래와 무대는 제법 높은 완성도를 자랑한다. 그 시절 우리가 사랑했던 걸그룹, 남성 아이돌, 혼성 그룹의 요소들을 적절히 섞어 모두가 즐길 수 있게 했다.

영화 '와일드 씽'의 한 장면. [사진=롯데엔터테인먼트]

후반부로 갈수록 이 영화의 포인트는 '억까(억지로 까다)'와 '억텐(억지 텐션)' 환장 컬래버라 할 만하다. 우여곡절 끝에 모인 한물 간 옛 멤버들이 강원도 콘서트 장으로 가는 길에서 벌어지는 에피소드들은 황당하기 그지없어 웃음을 유발한다. 말 그대로 '웃픈(웃기고 슬픈)' 상황들의 연속이다.

그럼에도 마지막엔 수많은 억까를 이겨내고, 기필코 무대에 서겠다는 일념 하나로 멤버들도, 관객들도 똘똘 뭉친다. 돌이킬 수 없는 잘못을 계속해서 저지르고도 어찌어찌 수습해가는 모습들이 별 수 없이 웃음을 유발한다. 누군가는 말도 안된다고 할 만한 설정들 역시 연기적으로 구멍 없는 배우들이 기세로 몰아붙인다.

영화 '와일드 씽'의 한 장면. [사진=롯데엔터테인먼트]

'와일드 씽'은 개봉 전부터 3인조 혼성그룹 트라이앵글의 첫 타이틀곡 'LOVE IS'를 공개하며 팬덤을 형성했다. '빨초파 부대'를 위해 관련 MD 상품도 출시하는 등 영화 속 설정을 현실로 확장한 새로운 마케팅도 눈에 띈다. 영화 밖에서는 '트라이앵들'의 일거수일투족을 '덕질(팬 활동)'하고, 영화를 보면서는 그들이 놓지 않은 꿈을 향한 질주를 응원하게 된다. 영화 안팎으로, 유쾌하고 편안하게 즐길 수 있는 작품이다.

jyyang@newspim.com