HDC랩스, 서초구와 생태보호 활동

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = HDC랩스가 서초구청과 함께 도심 생태계 보호를 위한 'HDC랩스 Green Project : 미래를 위한 생물다양성 보호' 시즌2 활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 활동은 국제 생물다양성의 날(5월 22일)을 맞아 진행됐다. HDC랩스는 지난해에 이어 2년 연속으로 서초구와 협력해 생태환경 조성 활동을 이어갔다.

행사는 서울 서초구 길마중길 초록숲길 일대에서 진행됐다. HDC랩스는 해당 구간의 생태 복원과 환경 정비 활동에 참여했다.

이날 행사에는 HDC랩스 임직원과 서초구청 관계자들이 참여해 국가보호종이자 한국 특산식물인 벌개미취 1200본을 식재했다. 참여자들은 식재와 함께 주변 환경 정비 활동도 진행했다.

HDC랩스는 2024년 사옥 내 플랜트 식재 활동을 시작으로 생물다양성 보존 활동을 이어오고 있다. 2025년부터는 서초구와 협력해 도심 생태공간 조성 활동을 확대하고 있다.

회사 측은 이와 함께 폐전자기기 수거를 통한 자원순환 캠페인과 플로깅 활동 등 ESG 관련 프로그램도 운영 중이라고 설명했다.

HDC랩스 관계자는 "민관 협력을 통해 지역사회 생태계 복원 활동에 참여했다"며 "친환경 활동과 ESG 경영을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

[이미지=HDC랩스] HDC랩스 임직원이 Green Project 참여 후 기념사진을 촬영하고 있다

whitss@newspim.com