KB국민은행, 협력업체 직원들과 장애인 가족 나눔 봉사

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 12일 협력업체와 마포장애인가족지원센터에서 나눔 봉사했다
- 참가자 40여명이 장애인가족 맞춤형 여행키트 제작하고 응원 메시지 전했다
- 중증장애인가족 지원 기부금 1000만원 전달하며 매년 2회 사회공헌활동 지속한다
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기부금 1000만원 전달해 중증 장애인 지원
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 12일 고객센터 상담업무를 위탁 운영 중인 협력업체와 함께 서울 마포장애인가족지원센터를 방문해 나눔 봉사활동을 진행했다.
이날 행사에는 고객센터 협력업체 임직원과 정민수 KB국민은행 고객컨택영업그룹 부행장을 포함해 총 40여명이 참석했다. 참가자들은 장애인 가족을 위한 물품들로 구성된 맞춤형 여행키트를 제작하고 응원의 메시지를 담았다.
또한, 참가자들은 중증 장애인 가족 지원 사업에 사용할 기부금 1000만원을 전달하며 따뜻한 나눔의 마음을 전했다.
KB국민은행과 고객센터 협력업체는 작년부터 매년 2회의 사회공헌활동을 실시하고 있으며, 단순한 업무 협력을 넘어 사회적 가치 실현을 위한 노력을 지속하고 있다.
협력업체 관계자는 "KB국민은행과 함께 나눔의 가치를 다시 한 번 느낄 수 있었다"며 "향후에도 사회적 책임을 실천하는 관계를 이어가겠다"고 말했다.
KB국민은행 관계자는 "이번 봉사활동을 통해 우리 사회의 이웃들에게 따뜻한 온기를 전할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 협력업체와 함께 더 따뜻하고 건강한 사회를 만드는 데 앞장설 것"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com