[특징주] 주성엔지니어링, 세계 최초 ALG 반도체 장비 출하 소식에 25% ↑

AI 핵심 요약beta
- 주성엔지니어링이 18일 세계 최초 ALG 장비를
- 글로벌 반도체 기업에 공급한다고 밝혔 다.
- 이에 주성엔지니어링 주가가 한 달 새 급등해
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 18일 주성엔지니어링이 세계 최초 원자층성장(ALG) 반도체 장비 출하 소식에 장 초반 급등하고 있다.
이날한국거래소에 따르면 오전 9시 53분 기준 주성엔지니어링은 전 거래일 대비 25.18% 오른 17만5500원에 거래되고 있다.
주가는 최근 가파른 상승 흐름을 이어가고 있다. 지난달 17일 7만원대였던 주가는 한 달 만에 17만원대를 돌파했으며, 시가총액도 3조원대에서 8조원대로 확대됐다. 이에 따라 코스닥 시가총액 순위도 7위권까지 올라섰다.
이날 주성엔지니어링은 세계 최초로 ALG 반도체 제조장비를 글로벌 반도체 기업에 공급한다고 밝혔다.
반도체 업계에서는 기존 미세화 공정이 한계에 가까워지면서 수평 구조 트랜지스터를 수직 적층 구조로 전환하는 기술 개발이 진행되고 있다. 특히 고집적 수직 트랜지스터 제조 과정에서는 높은 단차 피복성과 균일한 박막 증착 기술이 핵심으로 꼽힌다.
주성엔지니어링은 고종횡비 수직 적층 구조에서도 균일한 박막 성장과 증착이 가능한 ALG 장비를 개발했으며, 해당 장비를 글로벌 반도체 기업에 공급할 예정이라고 설명했다.
nylee54@newspim.com