동화약품, 더마 브랜드 '후시덤' 다이소 출시…가성비 뷰티 시장 공략

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피부 장벽 케어 제품 8종 선보여

2000~5000원대 합리적인 가격

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 퍼스트 케어 브랜드 '후시덤(FUSIDERM)'을 다이소에 출시했다고 18일 밝혔다.

이번에 출시한 제품은 '베리어 리페어' 라인 6종과 '큐어 립' 라인 2종이다. 동화약품은 2000~5000원대 가격 경쟁력과 피부 장벽 케어 기능을 앞세워 더마 뷰티 시장 공략에 나선다는 계획이다.

후시덤 베리어리페어 라인 [사진=동화약품]

'후시덤 베리어 리페어' 라인은 SOS 크림, 크림 미스트, 수분 크림, 비비 크림, 선크림, 크림 마스크 등 총 6종으로 구성됐다. 회사 측은 합리적인 가격과 기능을 동시에 중시하는 '듀프 소비(Dupe Consumption)' 트렌드를 반영해 제품을 기획했다고 설명했다.

제품에는 푸시디움 코키네움 발효 추출 여과물과 판테놀을 조합한 '후시덤-P' 성분이 적용됐다. 동화약품은 이를 통해 건조하고 민감해진 피부의 보습 및 피부 장벽 케어에 도움을 줄 수 있도록 했다고 밝혔다.

특히 'SOS 크림'은 5% 고함량 판테놀을 함유해 외부 자극으로 예민해진 피부를 진정시키고 보호하는 데 초점을 맞췄다. 회사 측에 따르면 인체적용시험 결과 3일 사용 후 피부 수분 손실량 개선율은 55.5%, 외부 자극으로 손상된 피부 진정 개선율은 80.8%로 나타났다.

동화약품은 입술 케어 제품인 '큐어 립' 라인도 함께 선보였다. 큐어 립 크림과 큐어 립 마스크에는 후시덤-P™ 성분과 함께 알란토인, 비타민E 등을 적용해 건조하고 민감한 입술 관리에 도움을 줄 수 있도록 했다.

후시덤 제품은 전국 다이소 매장과 온라인몰에서 판매된다. 동화약품은 향후 기능별 전문 제품 라인을 순차적으로 확대해 소비자 접점을 넓혀 나간다는 방침이다.

동화약품 관계자는 "후시덤은 동화약품의 연구 노하우를 바탕으로 피부 장벽 케어에 집중한 새로운 스킨케어 브랜드"라며 "다이소를 이용하는 소비자들에게 합리적인 가격의 더마 스킨케어 경험을 제공하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com