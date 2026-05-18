롯데이노베이트, 피지컬 AI 경쟁력 강화…AI 국제 표준 인증 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데이노베이트가 18일 AI경영시스템 국제표준 ISO/IEC 42001 인증을 획득했다
- 이번 인증은 2월 획득한 ISO/IEC 25058에 이어 기술력과 관리역량을 동시에 입증한 성과다
- 롯데이노베이트는 통합 AI 플랫폼 아이멤버와 피지컬 AI 로봇 로이를 앞세워 서비스 영역을 확장하고 있다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 롯데이노베이트가 AI 경영시스템 국제표준 ISO/IEC 42001 인증을 획득했다. 지난 2월 획득한 AI 시스템 품질·신뢰성 국제표준 ISO/IEC 25058에 이은 것으로, 회사의 기술력과 관리 역량을 동시에 입증하는 성과다.
ISO/IEC 42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 인공지능경영시스템 요구사항을 규정한 국제표준이다. AI 개발·운영 조직과 생산·운영하는 서비스 전반에 대해 윤리성·투명성·책임성을 체계적으로 관리하는 체계를 갖췄음을 의미한다.
롯데이노베이트는 통합 AI 플랫폼 '아이멤버'를 중심으로 사업을 확대하고 있다. 2024년부터 론칭한 '아이멤버'는 최근 월드IT쇼에서 심층 보고서, 동영상 메이커, 캔버스 등 새로운 기능을 갖춘 'WORK 4.0' 버전을 공개했다.
회사는 '아이멤버'로 축적한 기술을 바탕으로 피지컬 AI 사업으로 영역을 확장 중이다. 휴머노이드 로봇 '로이'는 지난 '2026 롯데월드타워 스카이런'에 참여해 현장 적용 가능성을 검증했고, 월드IT쇼에서는 자체 비전 AI 기술을 통해 상품을 인식·설명하는 시연을 진행했다.
yuniya@newspim.com