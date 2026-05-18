전북, 근로자 종합지원시설 건립 추진…노동복지 기능 재편 착수

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플랫폼노동자·프리랜서 대응 위한 복합 지원체계 구축 검토

법률상담·직무재교육·문화공간 연계한 노동복지 인프라 구상

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북자치도가 플랫폼 노동자와 프리랜서 등 변화하는 노동환경에 대응하기 위한 '전북형 근로자 종합지원시설' 건립 타당성 검토와 기본구상 수립에 나섰다고 18일 밝혔다.

이를 위해 '전북특별자치도 근로자종합지원시설 건립 타당성 검토 및 기본구상 수립 용역' 착수보고회를 열고 시설 기능과 운영 방향에 대한 논의를 가졌다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.05.18 lbs0964@newspim.com

이번 용역은 디지털 전환과 AI 산업 확산 등 노동시장 구조 변화에 대응하고, 증가하는 플랫폼 노동자와 프리랜서 등 다양한 노동 형태를 포괄할 수 있는 종합 지원체계를 마련하기 위해 추진됐다.

또 기존 근로자종합복지관과 노동단체 지원시설의 노후화에 따른 안전 문제를 개선하고 변화한 노동환경에 맞춰 노동복지 기능을 재정립하기 위한 목적도 담고 있다.

현재 도내 노동 관련 시설 상당수는 1980년대 건립돼 시설 노후화가 진행된 상태다. 단순 리모델링만으로는 변화하는 노동환경에 대응한 복합 복지서비스 제공에 한계가 있다는 지적이 이어져 왔다.

이에 따라 도는 이번 용역을 통해 시설 건립의 경제성과 정책적 타당성을 종합 검토하고, 지역 여건에 맞는 '전북형 근로자 지원모델'을 마련할 계획이다.

용역은 전북연구원이 맡아 오는 10월까지 약 6개월간 진행된다. 주요 과업은 ▲국내외 우수사례 분석 ▲노동계·전문가 의견 수렴 ▲입지 선정 가이드라인 마련 ▲시설 규모 및 사업비 산출 ▲운영·관리 활성화 방안 제시 등이다.

특히 도는 단순 사무·회의 공간을 넘어 노동 법률상담과 직무 재교육, 문화·편의 기능 등을 연계한 복합 지원공간 조성을 검토하고 있다.

강미순 전북자치도 일자리민생경제과장은 "노동시장 환경 변화에 따라 다양한 노동 형태를 포괄할 수 있는 지원체계와 거점공간 마련이 필요한 시점"이라며 "도민과 근로자들이 체감할 수 있는 전북형 근로자 지원시설 방향을 마련해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com