베인캐피탈, 105억 달러 '아시아 6호 펀드' 결성

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"글로벌 통합 플랫폼 기반의 차별화된 투자 경쟁력과 현지 실행 역량 강화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 글로벌 사모펀드 운용사 베인캐피탈(Bain Capital)은 18일 총 105억 달러 규모의 '베인캐피탈 아시아 6호 펀드(Bain Capital Asia Fund VI, 이하 아시아 6호 펀드)' 결성을 완료했다고 밝혔다. 이는 목표액인 70억 달러를 넘어선 수준으로, 약 91억 달러는 외부 투자자들의 출자로 마련됐다.

베인캐피탈에 따르면 이번 펀드도 베인캐피탈 파트너와 임직원, 관계사들이 상당 규모의 자금을 출자했다. 이들은 전체 투자자 가운데 가장 큰 단일 투자자 그룹을 이루고 있다.

베인캐피탈 로고. [사진=베인캐피탈]

베인캐피탈은 한국, 일본, 인도, 중국, 호주 등에서 통합 투자 플랫폼을 운영하고 있으며, 약 200명의 투자 및 운영 전문 인력이 IT, 산업재, 소비재, 헬스케어, 서비스·금융 분야 전반에서 투자 업무를 수행하고 있다.

또한 크레딧, 보험, 부동산, 스페셜 시추에이션 투자, 테크 투자 등 베인캐피탈의 글로벌 프라이빗 에쿼티 및 그 밖의 다양한 투자 부문과의 긴밀한 협업을 통해 아시아 전역의 복합적 투자 기회에 대응할 수 있는 전문성과 실행 역량을 강화해 왔다.

베인캐피탈 아시아 프라이빗 에쿼티 부문 대표인 스기모토 유지(Yuji Sugimoto) 파트너는 "베인캐피탈의 프라이빗 에쿼티 사업은 운영 개선과 전략적 변화, 경영진과의 긴밀한 협업을 통해 기업의 잠재력을 극대화하는 데 집중해 왔다"고 말했다.

그는 "지난 20년간 이러한 역량을 아시아 플랫폼 전반에 구축해 왔고, 현지 시장에 대한 깊은 이해에 베인캐피탈 글로벌 플랫폼의 강점을 결합함으로써 다양한 시장 환경 속에서도 투자자와 포트폴리오 기업에 우수한 성과를 제공할 수 있었다"고 강조했다.

그러면서 "우리는 아시아 전역에서 여전히 매력적인 투자 기회를 보고 있으며, 장기적인 성장 기반을 더욱 강화하기 위해 인재와 기술, 플랫폼 역량 전반에 대한 투자를 지속하고 있다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com