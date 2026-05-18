제천국제음악영화제, '제천뮤직필름마켓' 공모 시작

AI 핵심 요약beta
- 제천국제음악영화제가 18일부터 6월 22일 제천뮤직필름마켓 참여자 공모를 진행했다
- 제천뮤직필름마켓은 영화음악이 필요한 프로젝트와 영화음악가를 연결하는 영화음악 전문 네트워크 플랫폼이다
- 올해 마켓은 9월 3일부터 8일까지 제천 일원에서 열리며 후반제작지원·영화음악가·단편영화 제작지원 등 2개 부문과 프로젝트를 모집한다
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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =국내 유일의 음악영화제인 제천국제음악영화제(JIMFF, 집행위원장 장항준)가 영화와 음악의 창의적인 협업을 이끌어낼 '제천뮤직필름마켓(JIMFF Music Film Market)'의 참여자 공모를 시작한다.
제22회 제천국제음악영화제 사무국은 18일부터 오는 6월 22일 오후 2시까지 '2026 제천뮤직필름마켓'에 참여할 프로젝트와 영화음악가를 모집한다고 밝혔다.
제천뮤직필름마켓은 영화 제작 과정에서 음악이 필요한 프로젝트와 독창적인 역량을 가진 영화음악가를 연결하는 국내 유일의 영화음악 전문 네트워크 플랫폼이다.
영화음악 중심의 창작 생태계와 산업 기반을 확대하기 위해 설계된 JIMFF의 대표적인 산업 프로그램으로 자리 잡고 있다.
올해 공모는 후반제작지원(영화음악) 프로젝트와 영화음악가 등 2개 부문으로 나뉘어 진행된다. 이와 함께 단편영화 제작지원 프로젝트 공모도 동시에 실시된다.
공모 결과는 심사를 거쳐 오는 7월 말 개별 통보된다. 자세한 공모 요강과 접수 방법은 제천국제음악영화제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
한편 올해 제천뮤직필름마켓은 영화제 기간인 9월 3일부터 8일까지 하소생활문화센터 및 제천시 일원에서 개최된다.
choys2299@newspim.com