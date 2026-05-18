SK텔링크, HMM·팬오션과 스타링크 서비스 공급 계약

AI 핵심 요약beta
- SK텔링크가 18일 국내 선사들과 스타링크 계약을 체결했다.
- HMM 등 운영 선단 전체 대상 해상 위성통신을 공급했다.
- 저지연·고속 통신과 보안 결합해 사업 확대에 나섰다.
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해상 위성통신 시장 공략 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔링크가 국내 주요 해운사들과 잇따라 스타링크 서비스 공급 계약을 체결하며 해상 저궤도 위성통신 시장 공략에 속도를 내고 있다.
SK텔링크는 18일 HMM, 팬오션, 에이치라인해운, SK해운, KSS해운 등 국내 대표 선사들과 스타링크 기반 해상 위성통신 서비스 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 특히 일부 시범 사업이 아닌 운영 선단 전체를 대상으로 한 계약이라는 점에서 의미가 크다는 설명이다.
SK텔링크는 스타링크 저궤도 위성을 기반으로 기존 정지궤도 위성 대비 약 10분의 1 수준의 지연 시간과 최대 250Mbps급 속도를 제공하고 있다. 여기에 선박 환경에 특화된 통합위협관리(UTM) 기반 사이버보안 체계를 통신망과 통합 설계해 차별화를 꾀하고 있다.
SK텔링크는 계약 이전부터 선사의 운항 노선과 업무 특성을 분석해 보안 요구사항까지 반영하는 '선 컨설팅-통합 구축' 방식을 적용하고 있다고 설명했다. 회사는 향후 조선·해양플랜트·공공·국방 분야로 사업 영역을 확대하고, SK그룹 정보통신기술(ICT) 계열사들과 협력해 양자암호·인공지능(AI) 데이터 분석·CCTV 안전관제 등을 결합한 통합 솔루션 사업을 강화할 계획이다.
syu@newspim.com