아이티엠반도체 '반등' 시동...삼성전자향 보호회로 매출 68% 증가

AI 핵심 요약beta
- 아이티엠반도체가 18일 1분기 실적을 공개했다
- 삼성전자향 보호회로와 전자담배 매출 늘며 수익성 개선했다
- 자산손상으로 고정비 줄였고 휴머노이드·방산 등 신규사업 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전자담배·휴머노이드·ESS까지 사업 다각화…"흑자전환 추진"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 아이티엠반도체가 삼성전자향 스마트폰 보호회로 사업 성장과 재무구조 개선 효과에 힘입어 실적 안정화에 속도를 내고 있다. 애플 거래 감소 영향에도 삼성향 보호회로와 전자담배 사업 매출이 늘며 수익성 개선 흐름을 이어갔다.
18일 아이티엠반도체에 따르면 올해 1분기 연결 기준 매출은 1322억원, 영업손실은 49억원이다. 지난해 같은 기간보다 매출은 소폭 감소했지만 영업손실 규모는 57억원에서 줄었다.
특히 삼성전자향 스마트폰 보호회로 사업이 실적 방어를 이끌었다. 올해 1분기 삼성향 보호회로 매출은 159억원으로 전년 동기 대비 68% 증가했다. 회사는 지난해 하반기부터 플래그십 스마트폰에 보호회로를 공급해왔으며 최근에는 웨어러블 기기로 적용 범위가 확대되고 있다고 설명했다.
아이티엠반도체는 지난해 단행한 유형자산 손상처리 영향으로 고정비 부담이 완화되면서 수익성이 개선됐다고 밝혔다. 회사는 사업 포트폴리오 재편과 조직 효율화, 비용 절감 등을 통해 체질 개선 작업을 이어가고 있으며 휴머노이드용 모터 컨트롤러와 배터리관제시스템(BSS), 방산용 배터리팩, 선박용 ESS 등 신규 사업도 추진하고 있다.
syu@newspim.com