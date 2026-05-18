보스, 홈 오디오 신제품 '라이프스타일 컬렉션' 출시

AI 핵심 요약beta
- 보스가 18일 홈 오디오 신제품 라이프스타일 컬렉션을 국내 출시했다
- 사운드바·스피커·서브우퍼 3종으로 최대 7.1.4채널 홈시어터를 구성할 수 있다
- AI 음성 강화·공간 자동 보정 등 음향 기술을 적용했고 두 가지 색상으로 판매한다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 프리미엄 오디오 브랜드 보스가 18일 홈 오디오 신제품 '라이프스타일 컬렉션'을 국내 출시했다.
이번 컬렉션은 라이프스타일 울트라 스피커, 사운드바, 서브우퍼 3종으로 구성됐다. 단일 제품으로도 사용할 수 있고 전체 시스템으로도 구성할 수 있다. 스피커 2대를 스테레오로 연결하거나 사운드바에 서브우퍼와 추가 스피커를 확장해 최대 7.1.4채널 홈시어터 시스템을 완성할 수 있다.
사운드바는 단일 인클로저에서 영화 수준의 음향을 구현하도록 설계됐다. 전방 4개, 상향 2개의 풀레인지 드라이버와 센터 트위터, 페이즈가이드 드라이버 2개를 탑재해 돌비 애트모스 콘텐츠의 3차원 입체 음향을 재생한다. AI 기반 음성 강화 기능인 스피치 클라리티 기술은 대사를 선명하게 전달하며, 커스텀튠 기술이 공간 음향 환경을 자동으로 분석해 최적의 음질을 설정한다.
스피커는 컴팩트한 크기에 전방 2개, 상향 1개의 드라이버를 탑재했다. 트루스페이셜 기술을 통해 천장과 벽면으로 음향을 반사시켜 단일 제품으로 입체감을 제공한다. 클린베이스 기술과 콰이어트포트 구조로 소형 제품에서 깊고 선명한 저음을 구현했다.
서브우퍼는 무선으로 연결되는 슬림한 베이스 모듈이다. 클린베이스 기술과 콰이어트포트 구조를 통해 왜곡 없이 깊고 강렬한 저음을 재생한다. 사운드바 및 리어 스피커와 함께 사용할 때 저음 재생을 전담해 나머지 드라이버가 중·고음 표현에 집중하도록 한다.
제품은 블랙과 화이트 스모크 두 가지 색상으로 제공되며, 보스 공식 온·오프라인 채널과 주요 판매처에서 구매할 수 있다.
yuniya@newspim.com