경기도 '2026 경기 중장년 행복캠퍼스' 1학기 참여자 모집

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중장년층 인생 재설계와 사회 참여 지원

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 중장년층의 인생 재설계와 사회 참여를 지원하기 위해 오는 6월 5일까지 '2026년 경기 중장년 행복캠퍼스' 1학기 참여자를 모집한다고 18일 밝혔다.

경기도가 중장년층의 인생 재설계와 사회 참여를 지원하기 위해 오는 6월 5일까지 '2026년 경기 중장년 행복캠퍼스' 1학기 참여자를 모집한다. [사진=경기도]

도에 따르면 모집 대상은 경기도에 거주하는 40세 이상 65세 미만 중장년 세대다. 선정된 참여자에게는 1학기 6~8월 3개월간 인생 재설계 상담, 생애전환 교육, 커뮤니티 활동, 사회공헌 프로그램 등 중장년 맞춤형 종합서비스가 제공된다.

프로그램은 수원 '베이비부머 라이트잡센터'와 고양 '한양문고 주엽점' 총 2개 권역에서 운영되며 거주지와 접근성을 고려해 참여자가 원하는 지역을 선택할 수 있다. 세부 교육 내용은 경기 중장년 행복캠퍼스 누리집에서 확인 가능하다.

도는 올해부터 '중장년 커뮤니티 공간 사업'도 새롭게 추진한다. 참여자가 자신의 경험과 전문성을 바탕으로 직접 강연을 진행하거나 교육 프로그램을 기획·운영하는 방식이다. 파주 거점에서의 시범 운영을 통해 중장년층이 주도적으로 지역 커뮤니티를 만들고 사회 활동을 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.

참여 신청은 행복캠퍼스 누리집을 통한 온라인 접수로 진행되며 모집 기간은 5월 18일부터 6월 5일까지다.

송은실 경기도 사회혁신경제국장은 "행복캠퍼스는 중장년 세대가 인생 후반전을 주도적으로 설계하고 새로운 사회적 관계를 맺는 핵심 공간"이라며 "많은 도민이 삶의 활력을 찾고 새로운 도전을 시작하길 바란다"고 말했다.

한편 경기도는 지난해 중장년 행복캠퍼스 참가자 2322명을 대상으로 113개 교육 과정을 운영했다. 총 671명이 인생 재설계 상담을 진행했으며 859명이 사회공헌활동을 수행하고 797명이 일자리 연계를 지원받았다.

1141world@newspim.com