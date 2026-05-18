"생활 부담, 내 손으로 줄인다"...재경부, '생활비 경감' 정책 공모전

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부는 18일 생활비 경감 정책 아이디어 공모전을 7월 27일까지 연다고 밝혔다
- 주거·교통·통신 등 분야에서 AI 기술을 포함한 창의적 생활비 절감 방안을 공모한다고 했다
- 접수안은 전문가 심사와 8월 19일~9월 2일 온라인 투표를 거쳐 선정되며 10월 시상식에서 총 500만원을 수여한다고 했다
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 재정경제부는 18일 국민들의 실질적인 생활비 부담을 완화하고 일상에서 체감할 수 있는 정책을 발굴하기 위해 오는 7월 27일까지 '2026 생활비 경감 정책 아이디어 공모전'을 개최한다고 밝혔다.
이번 공모전은 주거, 교통, 통신 등 가계 지출 비중이 높은 분야에서 국민들의 창의적이고 실효성 있는 생활비 경감 아이디어 제안을 청취하고 이를 국민들이 체감할 수 있는 정책으로 연결하기 위해 마련됐다.
특히 이번 공모전은 법령 개정이나 제도 개선과 같은 전통적인 방식에만 국한되지 않을 예정이다. 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 정보 소외계층도 최신 기술의 혜택을 누리며 생활비를 줄일 수 있도록 인공지능(AI) 기술을 접목한 정책 아이디어도 제시할 수 있다.
접수된 아이디어는 전문가 심사를 거친 후 오는 8월 19일부터 9월 2일까지 진행되는 대국민 의견 수렴(온라인 투표)으로 최종 순위가 결정된다.
시상식은 오는 10월중 개최될 예정이며 대상 수상자에게 부총리 겸 재정경제부장관 표창과 상금 200만원이 지급되는 등 총 500만원의 상금이 지급될 예정이다.
공모전 참여 방법 및 세부 일정 등 자세한 사항은 누리소통망 및 재경부 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
jongwon3454@newspim.com