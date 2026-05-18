SG, 올해 1분기 매출 90억·영업손실 60억 기록

AI 핵심 요약beta
- SG가 18일 1분기 매출 90억·영업손실 60억을 발표했다
- 혹한기 수선비 증가·원재료 가격 급등으로 수익성이 악화됐다
- 2분기부터 원가 연동제·친환경 사업 확대로 실적 회복을 기대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
에코스틸아스콘·SGR+ 사업 확대, 우크라이나·인도 등 해외 진출 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아스콘 전문기업 SG가 올해 1분기 연결기준 매출액 90억원, 영업손실 60억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 매출액은 전년동기대비 37% 감소했다.
SG 측은 "아스콘 산업은 12월부터 2월까지 혹한기 영향으로 생산설비 정비 및 유지보수 작업이 집중돼 수선비 부담이 증가하고 출하량이 감소하는 구조"라며 "여기에 지난 3월 국제 정세에 따른 원재료 가격 변동 영향이 겹치며 수익성이 둔화, 기존 원재료 가격 상승 후 판매가격 반영까지 시차가 발생해 수익성 부담도 작용했다"고 설명했다.
올 2분기부터는 원가 연동제 운영 방식 개선 효과가 반영되며 손익 구조가 정상화될 것으로 전망했다.
친환경 제품인 에코스틸아스콘 사업도 확대되고 있다. 에코스틸아스콘은 철강슬래그를 활용한 아스콘 제품으로, 국내 공급 확대와 함께 우크라이나·러시아·인도·인도네시아 등 해외 시장 진출도 추진하고 있다. 친환경 설비 사업인 SGR+ 역시 영업을 확대하고 있다. 정부 및 지방자치단체의 환경 규제 강화 기조에 따라 관련 수요도 점진적으로 늘어날 것으로 회사는 내다봤다.
회사 관계자는 "원가 연동제 도입으로 향후 원재료 가격 상승 국면에서 판매가격 반영 효과도 빠르게 나타날 것"이라며 "2분기부터는 판매가격 조정 효과와 기존 사업 확장 흐름이 반영되며 실적 회복세가 나타날 것으로 기대한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com