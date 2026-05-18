한국관광공사, 대만서 대형 K-관광 로드쇼 개최

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 방한 관광 핵심 시장인 대만 관광객 유치 확대를 위해 지난 15일부터 17일까지 타이베이 대표 복합문화공간 화산1914에서 '2026 K-관광 로드쇼'를 개최했다.

지난해 대만 방한객은 189만여 명으로, 2024년에 이어 또 한번 역대 최고치를 경신했다. 올해 1분기도 54만여 명이 한국을 찾아 전년 동기 대비 37% 이상 증가했다. 특히, 대만 관광객의 절반가량이 인천공항이 아닌 지방공항을 이용하고, 2024년 외래관광객조사에서도 지역 방문 비중이 가장 높은 것으로 나타나 지역관광 확산을 이끄는 핵심 시장으로 평가된다.

몬스타엑스 민혁과 함께한 개막식•자전거여행 토크콘서트.[사진=한국관광공사]

이번 로드쇼의 핵심은 '중부관광의 해' 프로젝트다. 공사는 지난해 김해공항을 거점으로 부산 등 남부 7개 지자체를 묶어 홍보한 '남부관광의 해'에 이어, 올해는 청주공항을 거점으로 강원·충북·세종·대전·충남·전북 등 중부 6개 지역을 집중 홍보했다. 현장에서는 지자체가 직접 중부관광 특별관을 조성하고, 지역 특화 콘텐츠를 소개했다. 이번 시즌 강릉과 세종에서 촬영을 마친 대만 인기 예능프로그램 'Hi 영업중 시즌7' 출연진도 무대에 올라 직접 촬영 후기를 전하며 중부지역 관심을 높였다.

대만에서 인지도가 높은 유명인사들도 함께 해 관람객들의 발길을 모았다. 행사 첫날 개막식과 함께 몬스타엑스 민혁이 한국 여행지를 추천하는 토크콘서트를 열었고, 이튿날에는 '흑백요리사2' 출연으로 대만 내 인지도가 높은 정호영 셰프가 한국 대표 잔치음식을 테마로 미식 시연을 진행했다. 대만 프로야구에서 활약 중인 남민정 치어리더도 참여해 고향 대전 등 한국 로컬 여행의 매력을 알렸다.

남민정 치어리더가 소개하는 K-로컬 여행.[사진=한국관광공사]

아울러 한국의 모든 것(K-everything)을 주제로 한국 일상적인 라이프스타일 콘텐츠 전반을 활용해 한국관광의 매력을 홍보했다. 현대백화점과 CU(BGF리테일) 등 유통 기업이 대거 합류해 K-패션, K-미식 체험 팝업 부스를 선보였다. 뮤지컬 '김종욱 찾기', 정선아리랑 '뗏꾼', 뮤지컬 '불편한 편의점' 등 K-공연 쇼케이스도 볼거리를 더했다.

현장을 방문한 20대 여성 천리안(陳俐安)씨는 "평소 K-컬처에 관심이 많다"라며, "이전에 잘 몰랐던 전북과 충북 등 지역 콘텐츠를 체험하고 스탬프투어로 선물까지 받으니 올 가을에 '타이완온니(Taiwan Only)*' 상품으로 전주에 놀러가고 싶다"고 응답했다.

공사 호수영 타이베이지사장은 "대만은 올해 1분기 주요 국가 중 가장 높은 방한 성장률을 보이고 있으며 지역관광 수요도 높은 전략 시장"이라며, "올해 232만 명 유치 목표 달성을 위해 대만 소비자의 취향을 공략하는 콘텐츠를 지속 발굴하고 전국으로 관광객의 발길이 이어지도록 마케팅을 강화하겠다"고 밝혔다.

jyyang@newspim.com