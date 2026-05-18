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하나금융그룹, 사회혁신기업과 고용 취약계층 연결…혁신기업 인턴십 출발

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  • 하나금융그룹은 15일 혁신기업 인턴십 출발 행사를 개최했다
  • 이번 인턴십은 취약계층·결혼이민여성 등 다양한 구직자에게 급여·교육·성장지원금을 제공한다
  • 하나금융은 2025년까지 935개 혁신기업·935명 구직자 매칭 등 상생형 일자리 창출 사업을 확대한다

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'2026 하나 파워 온 혁신기업 인턴십' 출발 행사
함영주 "다양한 기회 연결로 지속가능 성장 위한 지원 이어갈 것"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 15일 서울시 중구 을지로에 위치한 하나금융그룹 명동사옥에서 사회혁신기업과 고용 취약계층을 연결하는 '2026 하나 파워 온 혁신기업 인턴십' 출발 행사를 개최했다고 18일 밝혔다.

행사에는 함영주 회장을 포함해 권창준 고용노동부 차관, 정승국 한국사회적기업진흥원 원장, 사회혁신기업 대표 및 참여 인턴 등 100여 명이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 15일 서울시 중구 을지로 소재 하나금융그룹 명동사옥에서 사회혁신기업과 고용 취약계층을 연결하는 '2026 하나 파워 온 혁신기업 인턴십' 출발 행사를 개최했다. 이날 출발 행사에 참석한 함영주 하나금융그룹 회장(사진 오른쪽 두 번째), 권창준 고용노동부 차관(사진 오른쪽 첫 번째)이 행사장에 마련된 사회혁신기업 전시 부스를 방문해 참여 기업 소개와 제품에 대한 설명을 듣고 있다. [사진=하나금융그룹]2026.05.18 dedanhi@newspim.com

'하나와 함께하는 내일의 시작'이라는 슬로건 아래 진행된 이날 행사에서는 2026년 인턴십 프로그램의 사업 소개와 올해 선발된 신입 인턴의 다짐을 들어보는 시간이 마련됐으며, 사회혁신기업의 전시 부스를 통해 기업과 제품을 알릴 기회를 제공해 의미를 더했다.

함 회장은 "혁신기업 인턴십 프로그램을 통해 구직자들에게 자신의 가치를 증명할 기회를, 혁신기업에는 인재와 함께 도약할 기회를 제공할 수 있어 뜻깊다"며, "하나금융그룹은 다양한 기회의 연결을 통해 모든 사회 구성원의 지속가능한 성장과 발전이 실현될 수 있도록 아낌없는 지원을 이어갈 방침이다"라고 전했다.

하나금융그룹은 2022년부터 일자리 창출을 위한 혁신기업 인턴십 프로그램을 운영해 왔으며, 2025년까지 935개 사회혁신기업과 935명의 구직자를 매칭해 상생형 일자리 창출에 기여하고 있다.

특히 지난해 인턴 참가자 230명 중 170명(73.9%)이 정규직으로 전환되는 성과를 거두었으며, 올해 프로그램에는 1900여 명이 지원해 혁신기업과 구직자가 함께 성장할 수 있는 대표적인 상생 프로그램으로 자리 잡았다.

올해는 참여 인턴과 혁신기업의 의견을 반영해 지원 규모와 혜택을 확대하여 250개 사회혁신기업에 3개월간 230만 원의 급여를 지원하며, 향후 정규직으로 전환될 경우 2개월 급여를 추가로 제공할 예정이다.

또한, 장애인, 경력보유여성, 뉴시니어(50대 이상), 청년 외에 결혼이민여성도 사업 대상에 포함돼 다양한 배경을 가진 구직자들이 성장할 수 있는 기반을 마련하고 있다.

인턴십 참가자에게는 급여 외에도 월 30만 원 한도 내에서 ▲유형별 맞춤형 성장 지원금 ▲소상공인 가족 참여자 자기계발 지원금 ▲다자녀가정 경력보유여성 자녀 교육비 지원금 등을 지원한다.

더불어, 월 1회 공통 역량 강화 교육 및 최대 2회 AI 활용 교육을 제공하고, 참여 기업 대표 및 인사 담당자에게는 AI 활용 최신 트렌드와 조직 역량 강화 교육 등을 통해 기업의 인재 확보와 지속 가능한 고용 창출을 지원할 계획이다.

하나금융그룹은 또한 전국 30개 거점 대학과 협력하여 청년 창업가를 육성하는 '하나 소셜벤처 유니버시티'와 중장년 재도약을 위한 '하나 파워 온 세컨드 라이프' 등 다양한 세대를 위한 일자리 창출 사업에도 힘쓰고 있다.

dedanhi@newspim.com

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UAE "바라카 원전, 드론 피격" [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 아랍에미리티(UAE)의 아부다비 당국은 17일 "알다프라 지역에 위치한 바라카 원자력 발전소에서 드론 공격에 의한 화재가 발생했다"고 밝혔다. 로이터에 따르면 아부다비 공보국은 "원전 내부 경계선 바깥에 위치한 발전기가 드론 공격을 당했다"며 "당국이 화재 발생에 대응하고 있다"고 알렸다. 이어 "인명 피해는 보고되지 않았고 방사선 안전 수준에도 영향이 없다"며 "연방 원자력 당국은 발전소의 주요 시스템이 정상적으로 작동하고 있음을 확인했다"고 전했다. 해당 드론이 어디서 발사됐는지에 대해서는 아직 알려진 게 없다.  앞서 이란 최고지도자의 수석 고문인 모하마드 모흐베르는 자신의 X 계정에 "이란은 수년간 걸프 국가(이웃 아랍 국가)들을 친구이자 형제로 여겼지만, 그들은 독립성을 버리고 팔레스타인과 이란의 적들에게 자신들 조국의 운명을 맡겼다"고 비난했다. 그는 "이란은 미 중부사령부의 임대 전초 기지(중동 역내 미군 기지)들에 대해 전면적 대응을 하지 않았지만 이런 자제가 영원하지는 않을 것"이라고 했다. 모흐베르 고문은 해당 게시글에 #쿠웨이트와 #아랍에미리트(UAE)라는 해시태그를 붙여 자신의 비난이 쿠웨이트와 UAE에 맞춰져 있음을 시사했다. 지난 13일 쿠웨이트 당국은 부비얀섬에 침투하려던 이란 이슬람혁명수비대 대원 4명을 체포했다고 발표, 이란과 긴장 수위를 높였다. 이번 전쟁에서 UAE는 중동 내 가장 두드러진 반(反)이란 노선을 취하고 있다. 지난달 이스라엘과 공조해 이란 본토 공격을 감행한 것으로 알려져 있다. UAE 당국은 공식적으로는 부인했지만, 주요 외신들을 통해서는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁 중 UAE를 은밀히 방문했다는 보도도 나온 바 있다. 지난 1일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 제벨알리 항만 인근에서 연기가 솟고 있는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] osy75@newspim.com 2026-05-17 19:52
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北 내고향축구단, 19일 기자회견 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 수원FC 위민과의 남북 맞대결을 앞둔 북한 여자축구 클럽팀 내고향여자축구단이 17일 오후 인천국제공항을 통해 한국 땅을 밟았다. 내고향여자축구단은 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전 참가를 위해 방한했다. 통일부는 지난 14일 내고향여자축구단의 남한 방문을 승인했고, 대한축구협회가 통보한 선수단 및 관계자 총 39명이 이날 입국했다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 북한 여자 축구 클럽팀이 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 북한 축구팀의 방한 자체도 2018년 강원도 춘천·인제에서 열린 아리스포츠컵 국제축구대회 참가 이후 8년 만이며, 성인 여자 축구팀 기준으로는 2014 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 당시 북한 여자대표팀은 금메달을 차지했고, 남자대표팀은 은메달을 획득한 바 있다. 내고향여자축구단은 지난 13일부터 16일까지 중국 베이징에서 경유지 캠프를 차리며 현지 훈련을 진행했고, 이날 한국에 입성했다. 입국 직후에는 숙소로 이동했으며, 이후 훈련 일정은 비공개로 진행될 예정이다. 아시아축구연맹(AFC) 규정상 공식 훈련 이전 비공개 훈련은 문제 없다. 북한 평양을 연고로 한 내고향여자축구단은 2012년 창단된 기업형 구단이다. 소비재 기업 '내고향'의 후원을 받고 있으며, 북한 여자축구 1부 리그에서 여러 차례 우승한 강호로 평가받는다. 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 실제 내고향여자축구단은 예선리그를 3전 전승으로 통과했고, 이 대회 조별리그 C조에서는 2승 1패로 8강 토너먼트에 진출했다. 특히 조별리그에서 성사된 수원FC 위민과의 첫 남북 클럽 맞대결에서는 3-0 완승을 거두며 강한 인상을 남겼다. 이어 8강에서는 베트남 호찌민을 3-0으로 완파하고 준결승 무대까지 올랐다. 수원FC 위민에는 한국 여자 축구의 전설 지소연을 비롯해 김혜리, 최유리 등 전·현직 한국 국가대표가 포진해 있다. 지난 3월 대회 8강전에서는 디펜딩 챔피언 우한 장다(중국)를 4-0으로 완파하며 준결승에 올랐다. 남북 클럽팀의 맞대결은 오는 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린다. 승리 팀은 23일 오후 2시 같은 장소에서 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디 벨레자(일본) 경기 승자와 결승전을 치른다. 이번 대회는 여자축구 클럽 차원의 남북 대결이라는 점에서 큰 관심을 받고 있다. 대한축구협회에 따르면 4강전 티켓은 예매 시작 약 12시간 만에 일반 판매분 7087장 모두 매진됐다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 방남한 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항에서 버스에 탑승하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 내고향여자축구단은 오는 19일 수원종합운동장에서 공식 훈련과 기자회견을 진행하며 한국 팬들에게 처음 공개된다. 다만 대회 규정상 공식 기자회견은 팀별로 따로 열려 수원FC 위민 선수단과 직접 만나는 장면은 경기 당일까지 미뤄질 예정이다. 20일 경기 종료 후에는 공동취재구역(믹스트존)이 운영된다. 내고향여자축구단 선수단도 규정에 따라 해당 구역을 지나가야 하지만, 인터뷰 요청에 응하지 않을 가능성도 있다. 한편 통일부는 이번 준결승전 현장 응원이 남북 상호 이해 증진에 도움이 된다고 판단해 남북협력기금 3억원 지원을 결정했다. 지원금에는 경기 티켓과 응원도구 제작, 남북교류협력지원협회의 행정 비용 등이 포함된 것으로 알려졌다.  wcn05002@newspim.com 2026-05-17 15:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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