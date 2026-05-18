[리그앙] '이강인 부상 복귀' PSG, 파리FC에 1-2 역전패

AI 핵심 요약beta
- 이강인이 18일 리그1 최종전 파리 더비에서 복귀했다.
- PSG는 선제골 후 파리FC에 1-2 역전패하며 시즌을 마감했다.
- 이강인은 약 30분간 출장해 컨디션을 점검하고 챔스 결승 준비에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 발목 부상에서 돌아와 리그 최종전에 나섰지만 파리 생제르맹(PSG)은 '파리 더비'에서 고개를 숙였다.
PSG는 18일(한국시간) 프랑스 파리 스타드 장부앵에서 열린 2025-2026시즌 리그1 34라운드 원정 경기에서 파리FC에 1-2로 역전패했다. 이미 랑스전 승리로 리그 5연패와 통산 14번째 우승을 확정한 뒤 치른 마지막 리그 경기였다. PSG는 리그를 승점 76점(24승 4무 6패)으로 마감했다. 승격팀 파리FC는 승점 44점으로 11위에 올라 1부 잔류에 성공했다.
이강인은 후반 13분 워렌 자이르에메리와 교체돼 그라운드를 밟았다. 지난 11일 브레스트전에서 왼쪽 발목을 다쳐 랑스전에 결장했지만 빠르게 회복해 파리FC전에 복귀했다. 공격 포인트는 올리지 못했지만 30분 남짓한 시간 동안 중원과 측면을 오가며 패스 연결과 드리블 돌파로 컨디션을 점검했다.
선제골은 PSG가 넣었다. 후반 5분 브래들리 바르콜라가 박스 안에서 침착하게 마무리하며 균형을 깼다. 파리FC의 뒷심이 강했다. 후반 31분 알리마미 고리의 동점골이 터졌고, 후반 추가시간 역습 상황에서 다시 고리가 결승골까지 넣어 승부를 뒤집었다.
PSG는 31일 헝가리 부다페스트 푸슈카시 아레나에서 열리는 UEFA 챔피언스리그 결승에서 아스널을 상대로 대회 2연패에 도전한다. 부상을 털고 그라운드에 복귀한 이강인은 챔피언스리그 결승전까지 소화한 뒤 홍명보호에 합류할 예정이다.
psoq1337@newspim.com