LG엔솔, 차세대 LMR 핵심 특허 확보…'발명·출원왕' 12명 시상

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18일 '2026 발명왕·출원왕 시상식' 개최

김동명 사장 "기술 리더십 지속 확보할 것"

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG에너지솔루션이 리튬망간리치(LMR) 배터리와 원통형 46시리즈, 차세대 팩 설계 등 전 분야에서 우수 연구성과를 창출한 인재를 포상하며 지식재산권 확보와 글로벌 기술 리더십 강화에 나섰다.

LG에너지솔루션은 여의도 파크원 본사에서 '2026 발명왕·출원왕 시상식'을 개최하고 박병천 양극재기술담당 등 우수 연구성과를 창출한 12명을 선정해 시상했다고 18일 밝혔다.

LG에너지솔루션이 서울 여의도 파크원 본사에서 '2026 발명왕·출원왕' 시상식을 진행했다. [사진=LG에너지솔루션]

올해 발명왕 금상은 LMR 셀 케미스트리(Cell Chemistry) 분야 핵심 특허를 확보한 박병천 양극재기술담당이 수상했다. 박 담당은 LMR 양극과 실리콘(Si) 음극 조합의 기술적 잠재력에 주목해 선제적으로 특허 장벽을 구축했으며 경쟁사들이 우회하기 어려운 강력한 독점적 기술력을 확보했다는 평가를 받았다. 망간 비중을 높여 가격 경쟁력과 높은 에너지 밀도를 구현하는 LMR 배터리는 최근 GM과 차세대 전기 트럭·대형 SUV용 각형 양산 프로젝트가 추진되고 있다.

이 외에 발명왕으로는 46시리즈 셀 적용 CAS 핵심 구조(은상·정인혁 책임), 전극 공정 품질 관리를 위한 추적 기술(은상·이재환 선임), LMR 배터리 고온 내구성 향상 전해질용 첨가제(동상·이정민 책임), 원통형 46시리즈 절연 구조(동상·조민기 책임), 충방전 신호를 통한 비파괴식 셀 수명 상태 확인 기술(동상·최순주 책임) 등이 선정됐다.

출원왕 금상은 배터리 팩 듀얼쿨링, 상하부 벤팅 분야 등에서 다수의 핵심 특허를 출원한 장혁균 선임이 수상했다. 장 선임은 열전이 지연 및 가스·스파크 제어 구조 등 배터리 안전성을 강화하는 팩 설계 기술 개발 등 다수의 연구에 기여했다. 그 밖에 김광모 책임(은상), 이현희 책임(은상), 김대천 책임(동상), 고길남 책임(동상), 이수호 주임(동상) 등도 출원왕으로 선정됐다.

사내·외 전문가로 구성된 평가단의 엄격한 심사를 거쳐 매년 발명의 날(5월 19일)을 맞아 시상식을 진행하는 LG에너지솔루션은 올해 4월 말 기준 등록 5만8000여 건, 출원 9만9000여 건의 글로벌 특허 포트폴리오를 확보하고 있다.

김동명 LG에너지솔루션 대표이사 사장은 "배터리 산업에서 특허는 글로벌 경쟁 우위를 지키는 강력한 무기이자 고객 가치의 원천"이라며 "구성원들의 창의적 도전이 결실을 맺을 수 있도록 R&D환경을 전폭 지원해 압도적 기술 리더십을 지속 확보해 나갈 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com