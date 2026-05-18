NH농협은행, 'MMT 개인 비대면 가입서비스' 시작

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행은 18일 MMT 개인 비대면 가입서비스를 시작했다.
- MMT는 단기 금융상품에 투자해 안정적 수익과 높은 유동성을 제공하는 상품이다.
- 개인은 스마트뱅킹·올원뱅크로 영상통화 설명 후 비대면으로 간편 가입이 가능해졌다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 18일 'MMT 개인 비대면 가입서비스'를 시작한다고 밝혔다.
MMT(Money Market Trust)는 RP 및 발행어음 등 단기 금융상품에 주로 투자해 안정적인 수익을 추구하는 상품이다. 상대적으로 높은 유동성을 바탕으로 수시입출금이 가능해, 금리 변동성이 큰 금융 환경 속에서 개인과 법인 고객 모두가 높은 수요를 나타내고 있다.
이번 서비스 도입으로 개인 고객은 NH농협은행 스마트뱅킹과 올원뱅크 등 비대면 채널을 통해 영업점 방문 없이 영상통화 방식으로 MMT 상품 설명을 받고 간단하게 가입 절차를 진행할 수 있게 됐다.
NH농협은행 관계자는 "영업점 방문이 어려운 고객의 금융 접근성을 높이고 보다 편리한 상품 가입 환경을 제공하기 위해 이번 서비스를 출시했다"며 "고객 만족을 최우선으로 하는 든든한 금융 파트너가 되기 위해 지속적으로 디지털 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com